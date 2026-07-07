Schwangerschaften kosteten Anna Adamyan etwa 60.000 Euro

Anna Adamyan (30) spricht schonungslos offen darüber, was ihr Kinderwunsch sie gekostet hat. Die frühere Germany's Next Topmodel-Kandidatin verrät jetzt im Gespräch mit Bunte, dass sie für die Behandlungen rund um die Schwangerschaft mit Sohn Levi und ihr aktuell zweites Baby insgesamt etwa 60.000 Euro aus eigener Tasche zahlen musste. Die Eingriffe und künstlichen Befruchtungen fanden in Deutschland statt, an ihrer Seite war Ehemann Sargis Adamyan (33), mit dem sie seit 2021 verheiratet ist. Für viele Fans, die Anna als fröhliche Influencerin aus dem Netz kennen, wird damit sichtbar, wie viel Kraft und Geld tatsächlich hinter ihrem heutigen Familienglück stehen.

Der Realitystar blickt auf eine lange Leidenszeit zurück: Vor Levi erlebte Anna mehrere Fehlgeburten, Ausschabungen und immer neue Hormonbehandlungen. Weil Unfruchtbarkeit in Deutschland von den gesetzlichen Krankenkassen nicht als Krankheit eingestuft wird, übernahmen diese viele der anfallenden Kosten nur anteilig – den Großteil mussten Anna und ihr Mann selbst stemmen. Die Summe von rund 60.000 Euro bezeichnet sie als "unglaublich hoch" und betont, es sei ein "großes Privileg", sich das überhaupt leisten zu können. Mit der Ärztin und Bloggerin Sarah Plack hat sie deshalb die Petition #KiwuFürAlle beim Bundestag eingereicht. Gelingt es dem Duo, innerhalb von sechs Wochen 30.000 Unterschriften zu sammeln, können sie ihr Anliegen direkt vor dem Petitionsausschuss vorstellen. "Die aktuellen Regelungen sind veraltet und unfair", kritisiert Anna.

Privat konzentriert sich das Model nun voll auf ihre wachsende Familie. Zu Beginn der aktuellen Schwangerschaft machte ihr eine starke Form von Schwangerschaftsübelkeit, die sogenannte Hyperemesis Gravidarum, schwer zu schaffen, inzwischen geht es der werdenden Zweifach-Mama aber wieder besser. Schon an Weihnachten hatte Anna ihre Community mit der Nachricht überrascht, dass sie völlig unerwartet ein zweites Kind erwartet – damals sprach sie von einem wahren Wunder. Seit Jahren nimmt die Influencerin ihre Follower sehr offen mit auf ihrem Weg durch Kinderwunschkliniken, Klinikflure und Ultraschalltermine und zeigt damit auch die emotionalen Höhen und Tiefen, die hinter den fertigen Familienfotos stecken.

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Juni 2025

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan hat sich eine Blastozyste einsetzen lassen

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