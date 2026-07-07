Wegen Spice-Girls-Streit: Mel C flog 1996 fast aus der Band

Im Jahr 1996 wäre Melanie Chisholm (52) beinahe bei den Spice Girls rausgeflogen – und das wegen eines Streits mit Victoria Beckham (52) bei den BRIT Awards. Damals, noch bevor die Band überhaupt ihre erste Single veröffentlicht hatte, sagte Melanie zu ihrer Bandkollegin "Verpiss dich" – ausgelöst durch einen Streit über ihre Haare. Im Podcast "The Louis Theroux Podcast" berichtete sie jetzt ausführlich von dem Vorfall, bei dem sie um ihre gesamte Musikkarriere gefürchtet hatte.

Dem Podcast zufolge war der Auslöser denkbar banal: Melanie hatte ihre Haare offen getragen und damit aus Sicht ihrer Bandkolleginnen den Look der Gruppe gefährdet. Nach einer feuchtfröhlichen Nacht mit Champagner – unter anderem am Tisch mit Musiklegende Lenny Kravitz (62) – kam es zu dem folgenschweren Spruch in Richtung Victoria. Am nächsten Morgen warteten Mel B und Geri Halliwell (53) bereits auf sie. Beide wohnten damals mit ihr zusammen in Watford. "Sie waren von meinem Verhalten einfach angewidert", erinnerte sich Melanie. Dazu kam noch ein ernstes Gespräch mit dem Management: Noch ein solcher Ausraster, und sie wäre raus gewesen. "Das hat mich völlig erschreckt", so Melanie, "weil ich zum einen gar nicht realisiert hatte, dass ich etwas so Schlimmes getan hatte, und zum anderen, weil meine Handlungen dazu hätten führen können, dass ich alles verliere, was ich je wollte."

Trotz des turbulenten Starts der Band damals hegt Melanie bis heute große Hoffnungen auf ein Comeback der Spice Girls. Zuletzt machte sie keinen Hehl daraus, dass sie sich einen gemeinsamen Auftritt der Gruppe sehnlichst wünscht – etwa beim Glastonbury Festival oder in der Sphere in Las Vegas. Passend dazu steht in diesem Monat ein besonderes Jubiläum an: Die ikonische Spice-Girls-Single "Wannabe" feiert im Juli 2026 ihren 30. Geburtstag. Auch ein Hologramm-Konzert nach dem Vorbild der Abba Voyage Show ist im Gespräch, wobei Victoria Beckham, die zuletzt der Reunion-Tour 2019 ferngeblieben war, gegenüber dem Radiosender SiriusXM sagte: "Ich glaube, das wäre eine großartige Idee."

Anzeige Anzeige

Getty Images Melanie C beim Outloud Music Festival bei der "WeHo Pride" in West Hollywood

Anzeige Anzeige

Instagram / spicegirldlovething Victoria Beckham, Melanie C und Emma Bunton 1997 in einem Privatjet

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

Anzeige