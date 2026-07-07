Darum verschweigt Lauren Goodger ihrer Tochter die Totgeburt

Lauren Goodger (39) öffnet erneut ihr Herz im TV: In der britischen Sendung "This Morning" sprach der Realitystar jetzt ganz offen über den schwersten Verlust ihres Lebens – den Tod ihrer zweiten Tochter Lorena. Das kleine Mädchen war 2022, wenige Minuten nach der Geburt, gestorben, weil sich die Nabelschnur um ihren Hals gelegt hatte. An der Seite der Moderatoren Cat Deeley und Ben Shephard erklärte Lauren, warum ihre ältere Tochter Larose bis heute nichts von dem tragischen Schicksal ihrer Babyschwester weiß. Vor dem bevorstehenden vierten Geburtstag von Lorena stellte sich die Influencerin den schmerzhaften Erinnerungen und erzählte auch von ihrem neuen Buch "Mum Of Two: Love, Loss and My Life".

Im Gespräch mit der Morgenshow machte Lauren deutlich, wie sehr Larose ihr durch die dunkelste Zeit geholfen hat. "Sie hat mich am Laufen gehalten", sagte die TV-Bekanntheit in der Sendung. Zugleich verriet sie, dass die Vierjährige keine Ahnung vom Tod ihrer Schwester hat: "Sie weiß es nicht, sie hat keine Vorstellung davon, was passiert ist." Für Lauren ist das eine bewusste Entscheidung. Sie wolle ihre Tochter noch vor diesem Schmerz schützen und das Thema erst ansprechen, wenn Larose älter ist. Dann möchte sie in "einer positiveren Weise" erklären, dass sie eine Schwester im Himmel hat. Ganz aus dem Familienleben ausgeklammert wird Lorena aber nicht: Lauren erzählte, dass sie an Loretas Jahrestag gemeinsam mit Larose Ballons steigen lassen. Die Kleine glaube, die Feier sei nur für sie.

Gleichzeitig zeigte Lauren, wie stark der Verlust ihren Alltag bis heute beeinflusst. In "This Morning" beschrieb die zweifache Mutter den Tod ihres Babys als "das Schlimmste", was sie je erlebt habe. Sie leide noch immer unter schwerer Angst, gehe früh ins Bett, trinke keinen Alkohol mehr und tue sich schwer damit, unter Menschen zu gehen. Sogar die einfache Fahrt im Taxi sei für sie lange kaum zu bewältigen gewesen. Schon früher hatte die ehemalige TOWIE-Darstellerin berichtet, dass sie sich nach der Tragödie oft sehr allein fühlte und vor allem für Larose weitergemacht hat. Die enge Bindung zu ihrer älteren Tochter scheint für Lauren bis heute der wichtigste Anker zu sein, um mit dem Verlust von Lorena umzugehen und gleichzeitig einen liebevollen Platz für beide Kinder in ihrem Leben zu bewahren.

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Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, TV-Bekanntheit

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Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Larose, April 2024

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Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, britischer Realitystar