Simone Ballack (50) lässt für den Playboy die Hüllen fallen

Mit 50 Jahren hat Simone Ballack eine mutige Entscheidung getroffen: Die Unternehmerin und Realitybekanntheit ziert das Cover der August-Ausgabe des Playboy – und bezeichnet das Shooting als nachträgliches Geburtstagsgeschenk an sich selbst. Gegenüber Bild erklärt sie, dass es am Ende eine spontane Entscheidung war: "Ich habe mir gedacht: Jetzt oder nie! Denn irgendwann ist das mit Nacktfotos auch mal vorbei." Die Bilder, die der Zeitung vorliegen, entstanden an zwei Tagen in der Villa einer Freundin in Portugal.

Frühere Angebote des Magazins hatte Simone abgelehnt – aus Rücksicht auf ihre Söhne. "Damals waren meine Jungs noch in der Schule. Das wollte ich ihnen nicht antun", sagt sie gegenüber dem Blatt. Heute stehen ihre Kinder hinter der Entscheidung. Was andere denken, ist ihr dabei herzlich egal. Auch ihr Ex-Mann und Fußballstar Michael Ballack (49) spiele keine Rolle mehr: "Das wird ihn nicht interessieren, wir machen beide unser eigenes Ding." Mit dem Ergebnis des Shootings ist sie sehr zufrieden: "Das bin ich, da ist nichts Verstelltes." Sie fühle sich gut wiedergegeben – schließlich sei sie ein offener Mensch. "Ich laufe zu Hause, wenn ich allein oder mit Freundinnen am Pool liege, auch nackt herum. Warum soll ich mir Bikinistreifen geben?", so Simone. Mit dem Playboy-Cover möchte sie auch ein Statement setzen: Frauen seien im Alter enormem Druck ausgesetzt. "Mit 60 sollen wir am besten noch aussehen wie eine 30-Jährige. Ich will zeigen, dass wir Frauen uns davon befreien können."

Simone ist seit 2012 von Michael geschieden. Mit ihm hat sie drei Söhne – darunter Emilio (†18), der 2021 im Alter von 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal ums Leben kam. Erst kürzlich hatte sie sich auf den Weg nach Portugal gewagt und dabei auf Instagram offen über ihre Gefühle zu dem Land gesprochen. Das Shooting in einer dortigen Villa markiert nun gewissermaßen ein weiteres Kapitel in ihrer persönlichen Geschichte mit Portugal. Privat genießt Simone inzwischen ihr Leben abwechselnd am Gardasee und an ihrem Haus am Starnberger See, das sie laut Bild allerdings verkaufen möchte, da es ihr seit dem Auszug der Kinder zu groß geworden ist.

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ActionPress / SIPA PRESS Simone und Michael Ballack nach ihrer Hochzeit 2008