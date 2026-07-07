Harry Styles' Wembley-Rekord: Mama Anne platzt vor Stolz

Harry Styles (32) hat es geschafft: Der Sänger hat seine rekordbrechende 12-Nächte-Residenz im Wembley-Stadion in London beendet – und seine Familie stand dabei ganz nah an seiner Seite. Beim großen Finale am Samstag holte Harry seine Schwester Gemma Styles auf die Bühne, die vor 80.000 Fans eine berührende Rede hielt, während er sichtlich mit den Tränen kämpfte. Im Netz legte dann seine Mutter Anne Twist nach: Auf Instagram teilte sie rührende Fotos der Geschwister auf der Bühne und schwärmte von ihrem Sohn, den sie als den Mann beschreibt, "den die Welt gerade braucht".

Zu ihren Worten postete Anne nicht nur aktuelle Schnappschüsse, sondern auch ein altes Foto, auf dem Gemma den kleinen Harry als Baby im Arm hält. "Von diesem Moment bis zu diesem Wochenende … was für Tage!", schrieb die stolze Mama zu der Bilderreihe. Sie erinnerte sich daran, wie sie schon 1996 geahnt habe, dass ihr "kleiner Junge" einmal auf einer Bühne landen würde, auch wenn damals noch völlig offen gewesen sei, wie genau. Harrys "komödiantisches Timing, seine sonnige Ausstrahlung und seine schöne Seele" seien schon damals zu erkennen gewesen, betonte Anne. Außerdem machte sie klar, dass sowohl der 32-Jährige als auch Gemma für sie ihre "größten Erfolge" sind – und dass es sich für sie anfühle, als hätte sie mit diesen Kindern ihren ganz persönlichen Preis gewonnen.

Auch Gemma wurde im Stadion sehr persönlich. Sie erzählte, dass sie ihren damals 16-jährigen Bruder einst einfach am Gelände des The X Factor-Castings an der Wembley-Arena abgesetzt und sich gefragt habe, ob er das wohl alles schaffen werde. Heute steht Harry mit einer Rekordserie im größten Stadion der Stadt, füllt Arenen weltweit und gilt als einer der erfolgreichsten Popstars seiner Generation. Für seine Liebsten spielt das Rampenlicht im Alltag aber offenbar nur eine Nebenrolle: Gemma nannte ihn im Mikro "Bruder, Onkel und besten Freund" und dankte ihm dafür, welchen Einfluss er auf die Menschen in seinem Umfeld habe. Für Anne ist genau dieses enge Band zwischen ihren Kindern das Wichtigste – sie betonte, dass es für sie das größte Glück sei zu wissen, dass Harry und seine Schwester immer füreinander da sind.

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IMAGO / MediaPunch, Instagram / annetwist Collage: Harry Styles und Mama Anne Twist

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Instagram / annetwist Harry Styles und seine Schwester Gemma

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Instagram / annetwist Harry Styles und seine Schwester Gemma im Wembley-Stadion, 2026