Fans besorgt: Harry Styles verschluckte sich auf der Bühne

Harry Styles (32) hat seinen Fans bei einem Konzert im Londoner Wembley-Stadion am Freitagabend einen echten Schreckmoment beschert. Der Sänger stand am 26. Juni im Rahmen seiner zwölfteiligen Showreihe auf der Bühne, als er sich während des Auftritts offenbar an Wasser verschluckte. In Videos, die kurz darauf auf X und TikTok die Runde machten, ist zu sehen, wie Harry einen Schluck nimmt, anschließend hustet und Wasser verspritzt. Danach legt sich der Musiker für einen Moment auf den Bühnenboden. Wie mehrere Konzertbesucher danach in den sozialen Medien berichteten, stand er wenig später wieder auf und setzte seinen Auftritt fort.

Die kurzen Clips lösten im Netz schnell zahlreiche Reaktionen aus. Ein Fan schrieb auf X: "Ich hatte wirklich einen Herzinfarkt, als ich das live gesehen habe. Ich dachte wirklich, dass ihm etwas passiert ist." Eine andere Person kommentierte: "Das hat mir Angst gemacht!" Andere Zuschauer gaben kurz darauf Entwarnung. "Er hat sich am Wasser verschluckt. Ich habe es gesehen, als es passiert ist. Es ging ihm gut", hieß es in einem weiteren Beitrag. Auch wurde online mehrfach erwähnt, dass Teammitglieder am Rand aufmerksam wirkten und offenbar bereitstanden, falls Harry Hilfe gebraucht hätte. Nach dem kurzen Zwischenfall schien der Sänger jedoch weiterzumachen.

Kurz zuvor ging schon ein weiterer Konzertmoment viral. Vor zwei Tagen machten Clips aus Wembley auf TikTok die Runde, in denen Harry mitten im Song plötzlich stoppte und die Band bat, kurz auszusetzen. Grund war ein Schild im Publikum, das ihn sichtlich amüsierte: Eine Frau hatte darauf geschrieben, dass sie Fußfotos verkauft habe, um sich das Ticket leisten zu können. Harry reagierte darauf direkt von der Bühne aus und fragte lachend: "Du hast Fußfotos verkauft, um herzukommen?" In einem weiteren Video ist außerdem zu hören, wie er leise nachsetzt: "Wie viel?" Danach plauderte er kurz mit ihr, fragte nach ihrem Namen und sagte, es sei "schön, sie kennenzulernen", bevor die Show ganz normal weiterging. In den Kommentaren feierten Fans die Szene. "Das war ikonisch. Ich habe so viel gelacht", schrieb eine Person.

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