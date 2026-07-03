Tor für England: Harry Styles rastet komplett in Wembley aus

Kurz vor seinem Konzert im Londoner Wembley-Stadion hat Harry Styles (32) einen unvergesslichen Fußballmoment erlebt. Der Sänger verfolgte am Dienstagabend gemeinsam mit Freunden das WM-Spiel zwischen England und der DR Kongo, das im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia, ausgetragen wurde. Als England traf, rastete Harry völlig aus – er rannte jubelnd los und sprang vor Freude in die Luft. Festgehalten wurde der ausgelassene Moment von einer Fanin, die das Video anschließend in den sozialen Medien teilte und schrieb: "Oh mein Gott, England hat getroffen... Und wir auch! Hallo Harry!" England gewann die Partie am Ende mit 2:1.

Das Video sorgte in den sozialen Medien für große Begeisterung. Viele Nutzer kommentierten den Clip und feierten den Moment. "Harry Styles + England-Tor + Wembley. Ein kleines ikonisches Ereignis", schrieb eine Person. Harrys Konzert begann an dem Abend um 20:15 Uhr, sodass Fans das Spiel noch in voller Länge sehen konnten, bevor der Sänger die Bühne betrat. Der Musiker befindet sich derzeit auf den letzten Stationen seiner "Together, Together"-Welttournee in London und tritt dort noch am 3. und 4. Juli auf.

Nach den Londoner Auftritten geht es für Harry weiter nach Brasilien, Mexiko und New York, bevor die Tour am Ende des Jahres in Australien ihren Abschluss findet. Gestartet war die Welttournee am 1. Mai in Amsterdam. Zuletzt hatte Harry mit einem anderen Zwischenfall im Wembley-Stadion für Aufregung gesorgt: Bei einem Konzert hatte er während seines Hits "As It Was" Wasser getrunken, das ihm in den falschen Hals geriet. Er hustete, spuckte etwas Wasser aus und fiel dramatisch auf den Rücken – ein Moment, der bei Fans zunächst für Sorge gesorgt hatte.

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