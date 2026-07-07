Millie Bobby Brown will Tochter mit Filmrollen inspirieren

Seit Millie Bobby Brown (22) Mutter geworden ist, hat sich ihre Perspektive auf ihre Karriere grundlegend verändert. Die 22-jährige Schauspielerin sagte gegenüber Access Hollywood, dass sich bei der Wahl ihrer Rollen seit der Ankunft ihrer Tochter nun alles um das kleine Mädchen dreht. Das Interview entstand anlässlich des neuen Netflix-Films Enola Holmes 3, in dem Millie erneut die titelgebende Hobbydetektivin spielt – diesmal an der Seite von Louis Partridge als Lord Tewkesbury sowie Henry Cavill (43) als Sherlock Holmes, der in der neuen Folge entführt wird.

"Ich tue es für sie, aber ich werde nicht erwarten, dass sie Mama sehen und so sein will wie Mama", erklärte Millie im Interview. Gleichzeitig betonte sie, dass sie auf der Leinwand künftig mehr weibliche Figuren sehen möchte: "Wenn das mehr Filmemacher oder junge Schauspielerinnen dazu inspiriert, auf die Leinwand zu kommen und das für meine Tochter zu sein, wäre das wunderschön." Im dritten Teil der "Enola Holmes"-Reihe ist die Detektivin kurz davor, ihr Happy End mit Lord Tewkesbury zu finden, bevor die Nachricht von Sherlocks Entführung alles durcheinanderwirbelt und sie bis nach Malta führt.

Millie und ihr Ehemann Jake Bongiovi (24), den sie im Mai 2024 geheiratet hat, hatten im Sommer 2025 bekannt gegeben, gemeinsam ein Baby-Mädchen adoptiert zu haben. "Diesen Sommer haben wir unser süßes Baby-Mädchen durch Adoption willkommen geheißen", schrieben die beiden damals in einem gemeinsamen Instagram-Post. Seitdem nimmt die Kleine offenbar eine zentrale Rolle in Millies Leben ein – auch wenn die junge Mutter bereits festgestellt hat, dass ihre berühmteste Rolle die Tochter bislang noch nicht ganz zu fesseln vermag.

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Getty Images Millie Bobby Brown bei der UK-Sondervorführung von "Stranger Things 5" im Odeon Luxe Leicester Square in London, November 2025

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Imago Millie Bobby Brown und Henry Cavill in einer Szene aus "Enola Holmes 3" (2026) von Netflix

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Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und ihr Kind