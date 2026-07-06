Millie Bobby Brown will Make-up als Selbstausdruck lehren

Millie Bobby Brown (22) gewährt in einem neuen Video für das Magazin Allure einen intimen Blick in ihre zehnminütige Beauty-Routine – und verrät dabei, welche Botschaft sie ihrer Tochter eines Tages mitgeben möchte. Die Schauspielerin, die im Sommer 2025 gemeinsam mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi (24) ein Mädchen adoptiert hat, blickte in dem Clip auf ihre eigene Kindheit zurück. Damals durfte sie frei mit Make-up experimentieren, ohne Druck, einem bestimmten Look entsprechen zu müssen. Genau dieses Gefühl möchte sie an ihre Tochter weitergeben.

"Es ging nicht darum, gut auszusehen. Es ging darum, dass ich das Gefühl hatte, Spaß zu haben", erinnerte sich Millie in dem Video. "Ich wurde als Kind nie gezwungen, Make-up zu tragen. Für mich war es einfach ein Bereich des Selbstausdrucks." Diesen freien Umgang mit Beauty sieht die Schauspielerin, die nach Stranger Things in ein Loch fiel, als Grundlage dafür, wie sie heute mit dem Thema umgeht. Sie freue sich darauf, später mit ihrer Tochter alte Fotos anzuschauen und ihr zu erklären, was hinter bestimmten Looks steckte: "Ich war 11 und habe mit Make-up experimentiert. Ich hatte wirklich eine richtig gute Zeit." Sie hoffe, dass ihre Tochter denselben spielerischen Umgang entwickle: "Ich kann nur hoffen, dass sie dieses Maß an Spaß und Verspieltheit widerspiegelt und sich ihr Licht von niemandem nehmen lässt."

Millie und Jake hatten im August 2025 auf Instagram bekannt gegeben, dass sie ein Mädchen adoptiert haben. "Und dann waren wir zu dritt", schrieben die beiden damals in einem gemeinsamen Post. Das Paar hatte sich 2021 kennengelernt, war 2022 offiziell zusammengekommen und heiratete im Mai 2024 in einer geheimen Zeremonie. Millies Karriere hatte ihren Ursprung in der Netflix-Serie "Stranger Things", die sie ab dem Alter von zwölf Jahren bekannt machte – also genau in jener Zeit, auf die sie heute mit so warmherzigen Erinnerungen zurückblickt.

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IMAGO / ABACAPRESS Millie Bobby Brown, Schauspielerin

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Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und ihr Kind

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Instagram / jakebongiovi Millie Bobby Brown im Januar 2026