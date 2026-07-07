Millie Bobby Brown kopiert ihr Brautkleid für "Enola Holmes"

Millie Bobby Brown (22) lässt ihre eigene Traumhochzeit jetzt in Enola Holmes 3 wieder aufleben! In dem neuen Netflix-Streifen, der am 1. Juli seine Premiere auf der Plattform gefeiert hat, schlüpft die Schauspielerin erneut in ein Hochzeitskleid – und das sieht ihrem echten Brautlook zum Verwechseln ähnlich. "Wir haben unermüdlich daran gearbeitet, wie dieses Kleid aussehen sollte. Ich habe mich von meinem eigenen Hochzeitskleid inspirieren lassen", erklärte Millie nun im Beauty-Video für das Magazin Allure. Unterstützt wurde sie von Kostümdesignerin Consolata Boyle.

Im Gespräch mit der Netflix-Plattform "Tudum" erzählt Millie, dass sie schon zu Beginn jedes "Enola Holmes"-Films eine Art Moodboard mit ihren Wunschlooks an Consolata schickt. Für die erste Hochzeitsszene im dritten Teil habe sie unbedingt ein Spitzenkleid mit Schlitz am Saum und einem besonders langen Schleier und einer ausladenden Schleppe gewollt. Für das finale Hochzeitsoutfit im Film habe sie sich dagegen von dem Gemälde "Go, Lovely Rose! Tell Her That Wastes Her Time and Mine" von Herbert James Draper inspirieren lassen. Der Look sollte laut Millie "griechisch" wirken, fast so, als würde das Kleid "von ihr herabschmelzen" und ganz leicht und mühelos aussehen. Die besondere Frisur mit einem strengen Dutt und zwei schweren Flechtzöpfen sei dagegen eine echte Herausforderung für das Team gewesen, wie Millie bei Allure lachend erzählt. "Ich wusste, dass ich zwei Zöpfe machen wollte – einen als Symbol für mich und einen als Symbol für Lord Tewkesbury (gespielt von Louis Partridge). Ich kann euch sagen, meine Perücke hing buchstäblich am seidenen Faden, weil das Gewicht des Dutts und der Zöpfe sie einfach nach unten zu ziehen drohte."

Die Liebe zu romantischen Details hatte Millie schon bei ihrer echten Hochzeit mit Jake Bongiovi (24), der sie auch zur Premiere begleitete, ausgelebt. Die beiden gaben sich im Mai 2024 heimlich das Jawort, später folgte eine große Destination-Hochzeit in der italienischen Villa Cetinale. Dort trug die Stranger Things-Darstellerin gleich mehrere Brautkleider, darunter ein maßgeschneidertes Spitzenkleid von Galia Lahav mit betonter Hüfte und langem, transparenten Monvieve-Schleier. Für die anschließende Party wechselte sie in ein weiteres Korsagenkleid mit hohem Ausschnitt, kleinen Ärmeln und gestuftem Spitzenrock, der den Blick auf funkelnde Manolo-Blahnik-Heels bot. Später am Abend zeigte sie sich noch in einem rückenfreien Oscar-de-la-Renta-Kleid und einem schulterfreien Satinstreifen-Minikleid.

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Getty Images Millie Bobby Brown bei der UK-Sondervorführung von "Stranger Things 5" im Odeon Luxe Leicester Square in London, November 2025

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Getty Images Millie Bobby Brown und Louis Partridge bei der Premiere von Enola Holmes 3 in New York City

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Instagram / jakebongiovi Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi