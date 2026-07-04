"GTA": Millie Bobby Brown hält sich an die Verkehrsordnung

Millie Bobby Brown (22) ist eigentlich dafür bekannt, in ihrer Netflix-Serie Stranger Things so einiges an Chaos anzurichten. Doch in ihrer Freizeit gibt sich die Schauspielerin offenbar deutlich braver – zumindest virtuell. Bei einem Live-Event in New York City verriet sie Journalist Josh Horowitz in dessen Podcast "Happy Sad Confused", dass "GTA" ihr absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten ist. Der Haken dabei: Sie spielt es so, wie es wohl kaum ein anderer Spieler tut. Statt Autos zu klauen und die Polizei auf Trab zu halten, hält Millie an roten Ampeln an und fährt niemanden um.

Dass dieser Spielstil ein bisschen aus dem Rahmen fällt, weiß sie selbst – und auch Ehemann Jake Bongiovi (24) amüsiert sich darüber. Laut der Schauspielerin fragte er sie: "Warum spielst du das wie 'Die Sims'?" Millie lässt sich davon aber nicht beirren. Besonders anschaulich wird ihr Ansatz an einem kleinen Detail: "Ich gehe in den Stripclub, aber ich betrinke mich nicht", erzählte sie im Podcast. Und auch bei Missionen geht sie ihren eigenen Weg: "Ich bin kein Auftragskiller. Ich bin eine Rächerin." Auf den nächsten Teil der Reihe freut sie sich trotz – oder vielleicht gerade wegen – ihres ungewöhnlichen Spielstils schon riesig: "Ich freue mich so auf das neue 'GTA'", schwärmte sie. Über ihre Leidenschaft für die Kultreihe habe sie bislang nie öffentlich gesprochen, verriet sie zudem.

Das Gespräch im Podcast fand im Rahmen der Promotion für Enola Holmes 3 statt – das Event, bei dem Millie zuletzt auch aus ihrem Familienleben plauderte: Denn ihre Tochter lässt "Enola Holmes" völlig kalt. Die Schauspielerin ist seit 2023 mit Jake Bongiovi verheiratet und wurde gemeinsam mit ihm Mutter einer adoptierten Tochter.

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Imago Millie Bobby Brown bei einem Promo-Event für Florence by Mills x Delsey Paris bei Macy’s in New York, Dezember 2025

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Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

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