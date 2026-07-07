Erster Auftritt in UK: Prinz Harry besucht Filmpremiere

Kaum in London gelandet, zeigte sich Prinz Harry (41) schon beim ersten öffentlichen Termin seines fünftägigen UK-Besuchs. Der Herzog von Sussex besuchte laut Hello Magazine die Premiere des Dokumentarfilms "Shoot the People" im Picturehouse Central in London – und das nur wenige Stunden nach seiner Ankunft in Großbritannien. Dort posierte er gemeinsam mit seinem engen Freund, dem Fotografen und Filmemacher Misan Harriman, sowie Regisseur Andy Mundy-Castle und der Journalistin Afua Hirsch für die Kameras. Seine Frau, Herzogin Meghan (44), und die gemeinsamen Kinder Archie (7) und Lilibet (5) sind nicht mit nach London gereist und blieben in Kalifornien.

Harrys Auftritt bei der Premiere war allerdings nicht sein einziges Thema des Abends. Am Dienstagnachmittag erwartet ihn gleich das nächste Highlight: das Urteil im Hochgerichtsverfahren gegen den Daily-Mail-Verlag Associated Newspapers Limited, kurz ANL. In dem elfwöchigen Prozess wirft Harry dem Verlag zusammen mit weiteren Klägern – darunter Baroness Doreen Lawrence sowie Elton John (79) und sein Ehemann David Furnish (63) – unrechtmäßiges Abhören von Voicemails, Abhören von Festnetzleitungen und das Erschleichen von Informationen durch Täuschung vor. ANL weist alle Vorwürfe entschieden zurück. Richter Mr. Justice Nicklin wird sein schriftliches Urteil um 14 Uhr per E-Mail bekanntgeben. Ebenfalls am Dienstag ist Harry bei einer Konferenz der Invictus Games Foundation im Chatham House dabei – als Teil der Feierlichkeiten zum einjährigen Countdown auf die Spiele 2027 in Birmingham.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt auch die Frage, wo Harry während seines Aufenthalts schläft. Wie bereits bekannt, hatte König Charles III. (77) ihm ursprünglich eine Übernachtung im Buckingham Palace angeboten. Harrys Sprecher nannte es "enttäuschend", dass das Angebot "in letzter Minute" wieder zurückgezogen worden sei – als Grund wurde das bevorstehende Gerichtsurteil genannt. Hello! zufolge hatte Harry das Angebot zunächst abgelehnt, wollte aber später doch eine einzige Nacht im Palast verbringen. Der Palast sah sich jedoch nicht mehr in der Lage, die nötige Infrastruktur bereitzustellen. Misan Harriman, um den es bei der Premiere geht, ist schon lange ein enger Vertrauter von Harry und Meghan. Der Fotograf hielt 2021 die Verkündung der Schwangerschaft mit Lilibet in einem Bild fest und fotografierte das Mädchen auch an ihrem ersten Geburtstag im Garten von Frogmore Cottage.

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Getty Images Prinz Harry verlässt das Royal Courts of Justice in London

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Getty Images Prinz Harry, Herzog von Sussex, 2026

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Getty Images König Charles und Prinz Harry, September 2022