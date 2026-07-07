Prinz William besucht lieber Schule als seinen Bruder Harry

Prinz William (44) und Prinz Harry (41) sind heute beide in London unterwegs – und das nur rund 19 Kilometer voneinander entfernt. Harry, der am Montag ins Vereinigte Königreich zurückgekehrt war, nahm am Dienstag an einer Gesprächsrunde der Invictus Games Foundation im renommierten Thinktank Chatham House teil. Fast zeitgleich besuchte William die Ysgol Gymraeg Llundain, die London Welsh School im Londoner Stadtteil Hanwell, um gemeinsam mit Schülern dem Team Wales für die Commonwealth Games 2026 in Glasgow gute Wünsche mit auf den Weg zu geben. Trotz der räumlichen Nähe gilt ein Wiedersehen der entfremdeten Brüder als ausgeschlossen.

Harrys erster öffentlicher Auftritt in London stand dabei unter keinem guten Stern: Noch vor seiner Ankunft im Chatham House hatte ein Richter seine Klage gegen Associated Newspapers Limited abgewiesen. Das Gericht befand, dass Harry und die sechs weiteren Kläger ihre Vorwürfe – darunter illegale Beschaffung privater Informationen durch Detektive, Täuschung und Telefonhacking – nicht ausreichend belegen konnten. Äußerlich ließ sich Harry davon jedoch nichts anmerken. Er zeigte sich laut dem Magazin "People" bei der Gesprächsreihe der Invictus Games Foundation lächelnd und entspannt, als er die Gäste der Veranstaltung begrüßte und über Veteranen sowie die Bedeutung der Spiele sprach. Nicht in London dabei sind Herzogin Meghan (44) und die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5). Sie blieben aus Sicherheitsgründen zu Hause. Ob sie Harry für andere Teile seiner Reise außerhalb der Hauptstadt begleiten werden, steht noch nicht fest.

Das angespannte Verhältnis zwischen William und Harry ist seit Jahren öffentlich bekannt. Es hatte sich ab 2020 zugespitzt, als Harry und Meghan ihre royalen Pflichten niederlegten und nach Kalifornien zogen. In seinen Memoiren "Spare" aus dem Jahr 2023 beschrieb Harry den Thronfolger sowohl als seinen "geliebten Bruder" als auch als seinen "Erzfeind" und schilderte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden. Einem Bericht zufolge mieden die Brüder einander sogar bei der Beerdigung ihres gemeinsamen Onkels Lord Robert Fellowes (†82) im August 2024. Robert Lacey (82), Autor des Buches "Battle of Brothers", sagte dem Magazin "People": "Der Riss ist sehr tief und sehr langanhaltend. Er wird sich meiner Meinung nach nicht schließen, bis Harry einen Schritt macht und sich entschuldigt."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinz Harry und Prinz William

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Getty Images Prinz Harry zurück in London

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Getty Images Prinz William besucht die Ysgol Gymraeg Llundain