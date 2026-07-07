Reist sie mit Kids hinterher? Meghan will Harry unterstützen

Prinz Harry (41) ist in Großbritannien gelandet – und trotz des Streits rund um eine Übernachtung im Buckingham-Palast will er König Charles (77) in dieser Woche unbedingt treffen. Auch Herzogin Meghan (44) lässt sich von dem Durcheinander offenbar nicht abbringen: Wie ein Insider gegenüber der Daily Mail berichtete, plant sie, selbst zu den Invictus-Terminen nach Birmingham zu reisen. Und die beiden Kinder Archie (7) und Lilibet (5) sollen ebenfalls nachkommen – allerdings nur, wenn das "sicher möglich ist."

Im Mittelpunkt der Reise steht der einjährige Countdown zu den Invictus Games 2027, die im nächsten Sommer in Birmingham stattfinden. Doch die Planung war von Turbulenzen begleitet: Harry hatte gehofft, eine Nacht im Buckingham-Palast verbringen zu dürfen. Nachdem er das Angebot zunächst nicht annahm und dann doch einen Rückzieher machte und um die Unterkunft bat, war das Angebot laut seinem Sprecher plötzlich vom Tisch. "Es ist daher enttäuschend, dass das Angebot nun in letzter Minute zurückgezogen wurde", erklärte ein Sprecher des Herzogs. Der Palast habe als Begründung ein Urteil im Fall Associated Newspapers Limited angeführt – obwohl der Buckingham-Palast dieses Urteil bereits seit dem vergangenen Donnerstag kenne. Ob und wann Harry seinen Vater während des Besuchs sehen wird, ist derweil noch nicht bestätigt, obwohl beide Seiten offenbar Interesse an einem Treffen haben. Auch ein Wiedersehen von Archie und Lilibet mit ihrem Großvater hängt in der Luft.

Laut Hello! sollen Archie und Lilibet dem möglichen Wiedersehen mit ihrem Großvater jedenfalls ziemlich unvoreingenommen entgegenblicken. Denn in Montecito werden die beiden offenbar bewusst fernab vom royalen Rummel großgezogen. Ein Freund des Paares sagte dem Magazin: "Die Wahrheit ist, dass sie wirklich keine Vorstellung davon haben, wer sie (die Königsfamilie) sind. Ihre Eltern sind sehr gut darin, sie von alldem fernzuhalten, sodass sie wie ganz normale kleine Kinder aufwachsen." Auch zwischen Harry und Charles soll es zuletzt zumindest regelmäßig Kontakt gegeben haben, wie es in dem Bericht weiter hieß. Ob Meghan und die Kinder ihn bei der Reise tatsächlich begleiteten, sei zu dem Zeitpunkt aber noch offen gewesen. Klar war nur: Für Archie und Lilibet wäre ein Treffen mit dem Monarchen etwas Seltenes geblieben – zuletzt hatten sie ihn 2022 beim Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. gesehen. Harry selbst hatte Charles demnach im vergangenen September kurz in Clarence House getroffen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Royal Children’s Hospital in Melbourne

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern