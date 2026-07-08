TikTok-Star Gaby Sanarrucia wurde in ihrem Haus erschossen

Tragische Nachrichten aus Costa Rica: Gabriela Sanarrucia Chavarría, eine bekannte Lifestyle-Influencerin auf TikTok und Instagram, ist tot. Die 28-Jährige wurde in der Nacht vom 4. Juli in ihrem Zuhause in La Cruz im Schlaf erschossen. Wie das argentinische Medium La Nación unter Berufung auf costa-ricanische Behörden berichtet, drangen mehrere Eindringlinge in das Haus ein und eröffneten das Feuer auf Gaby und ihren Freund José Isaac Agüero. Auch der 30-Jährige kam bei dem Angriff ums Leben.

Die Täter flüchteten nach dem Angriff und sollen laut lokalen Behörden, wie das Magazin People berichtet, anschließend ein weißes Fahrzeug in Brand gesetzt haben. Die Polizei geht demnach davon aus, dass es sich bei dem Verbrechen um einen Vergeltungsakt handeln könnte – die Ermittlungen laufen aber noch. Erschütternd ist zudem ein weiterer Hintergrund: La Nación zufolge war bereits ein Ex-Partner von Gaby zwei Jahre zuvor in derselben Gegend ermordet worden.

Der Tod von Gaby reiht sich in eine erschreckende Serie ein: Nur kurz darauf, am 5. Juli, wurde auch die US-amerikanische TikTokerin Brianna Johnson in Miramar, Florida, bei einer Schießerei aus einem fahrenden Auto heraus getötet. NBC Miami berichtet, dass die 21-Jährige gerade eine Airbnb-Party in einem limettengrünen Lamborghini verlassen hatte, als ein weißer BMW das Fahrzeug beschoss. Trotz schneller medizinischer Hilfe überlebte sie die Schussverletzungen nicht. Gaby selbst hatte auf TikTok und Instagram mehr als 100.000 Follower. Bekannt war sie vor allem für Reiseinhalte und persönliche Einblicke in ihren Alltag – darunter regelmäßige Beiträge über ihre neunjährige Tochter.

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Instagram / sanarruciagaby Gaby Sanarrucia, November 2025

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Instagram / sanarruciagaby Gaby Sanarrucia, Influencerin

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Instagram / dreamdoll_brii Brianna Johnson, Influencerin

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