In Therapie: Charli D'Amelio kämpft mit mentaler Gesundheit

Charli D'Amelio (22) hat sich in einem neuen YouTube-Video offen über ihren aktuellen Gemütszustand geäußert. Die Influencerin beschreibt darin, wie es ihr in letzter Zeit wirklich geht – und die Antwort ist alarmierend ehrlich: "Meine mentale Gesundheit verschlechtert sich weiter", erklärte sie in dem am 4. Juli veröffentlichten Video, in dem sie Fragen ihrer Fans beantwortete. "Das Alter steigt, aber auch die Anzahl der Therapiesitzungen." Das Video nahm sie beim Wandern auf, um in der Natur ihren Kopf freizubekommen.

Als besonderen Belastungsfaktor nannte Charli dabei, zum ersten Mal wirklich eigenverantwortlich durchs Leben navigieren zu müssen – ohne das gewohnte Netz an Unterstützung. Sie habe keine Mentoren mehr, die ihr sagen könnten, welche Entscheidungen sie treffen solle und welches Leben sie führen wolle. Gleichzeitig deutete sie an, sich bald ausführlicher zu einer schwierigen Zeit äußern zu wollen: "Ich würde wirklich gerne erklären, was in diesen Monaten los war, aber das erfordert besondere Zeit, weil es sehr sensibel ist." Zudem kündigte sie an, nach einer viermonatigen Pause regelmäßig wieder auf YouTube zu posten.

Rund um Charli kursieren schon seit Längerem Spekulationen über einen möglichen Bruch mit ihren Eltern Heidi D'Amelio (54) und Marc D'Amelio (57). Ende 2025 war Fans aufgefallen, dass sich Charli und ihre Eltern auf Instagram nicht mehr folgten. Auch ihre Schwester Dixie D'Amelio (24) und Charli hatten sich auffällig selten zum gemeinsamen Familienprojekt "Be Happy Snacks" geäußert. Inzwischen wurde bestätigt, dass Charli nicht mehr an dem Unternehmen beteiligt ist. Marc wies die Gerüchte um einen Familienstreit Ende Mai in einem Kommentar bei DeuxMoi jedoch entschieden zurück: "Das stimmt nicht", schrieb er dort und ergänzte, dass er Charli liebe.

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Getty Images Charli D'Amelio beim 9th Annual Revolve Festival in Thermal, Kalifornien

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Getty Images Heidi, Charli, Marc und Dixie D'Amelio, Juli 2021

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