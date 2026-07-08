Prinzessin Ingrids virale Haaland-Umarmung: Alles Taktik?

Prinzessin Ingrid Alexandra (22), die in die Arme eines oben ohne, schweißnassen Erling Haaland (25) springt, Kronprinz Haakon (52), der nicht vom Balkon winkt, sondern mitten im Menschenmeer vor dem Schloss mitfeiert, und Kronprinzessin Mette-Marit (52), die sichtbar erholt aus dem Palastfenster auf die jubelnden Massen in Oslo blickt – die Bilder aus den vergangenen Wochen rund um Norwegens WM-Sensation haben das Königshaus in einem völlig neuen Licht gezeigt. Doch war das alles wirklich nur spontane Freude? Ein norwegischer Kommentator von Nettavisen kommt zu einem klaren Fazit: Nein. Hinter den viralen Momenten stecke eine meisterhafte Kommunikationsstrategie des Königshofs.

Dabei gilt: Den Fußballrausch selbst hat das Königshaus nicht erschaffen – das war das Verdienst des Nationalteams und der Fans. Doch der Hof habe laut dem Kommentator sehr klug verstanden, wie die Königsfamilie ein Teil des Festes werden konnte, ohne dabei die Hauptrolle zu beanspruchen. Auch Ingrids jüngerer Bruder Prinz Sverre Magnus (20) reiste mit ihr in die USA, um Norwegen auf den Rängen anzufeuern. Die Bilder der beiden jungen Royals – jubelnd, weinend, sich in den Armen liegend – hätten die Königsfamilie zu echten Fans gemacht, nicht zu pflichtbewussten Repräsentanten. Kronprinz Haakon ruderte derweil in Oslo buchstäblich mitten in der Menschenmenge. Und der Auftritt von Mette-Marit am Palastfenster sendete, ohne eine einzige offizielle Pressemitteilung, die Botschaft aus, auf die alle gewartet hatten: Es geht ihr besser.

Denn nur wenige Wochen zuvor hatte die Nachricht, dass Kronprinzessin Mette-Marit auf die Transplantationsliste gesetzt worden war, ganz Norwegen erschüttert. Als die Transplantation schließlich stattgefunden hatte, war die Erleichterung im ganzen Land spürbar – der Vorfall löste zudem eine Rekordwelle an Organspenden aus. Dass Ingrid Alexandra und Sverre Magnus überhaupt in die USA reisen konnten, interpretierte die Öffentlichkeit als indirektes Zeichen der Besserung. Die Umarmung zwischen Ingrid und Erling in der Kabine nach dem 2:1-Sieg über Brasilien, die das Königshaus selbst auf Instagram geteilt hatte, brach zwar mit aller königlichen Etikette – doch niemand störte sich daran. Der Hof hatte den richtigen Moment erkannt.

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Instagram / detnorskekongehus Erling Haaland und Prinzessin Ingrid nach dem Norwegen-Sieg gegen Brasilien, 2026

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Getty Images Prinz Sverre Magnus und Prinzessin Ingrid Alexandra feuern Norwegen vor dem WM-Achtelfinale gegen Brasilien im New York/New Jersey Stadium an

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detnorskekongehus Haakon und Mette-Marit im Juli 2026