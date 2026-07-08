Ein Jahr happy: Antonia Elena schwärmt von Freund Fabi

Antonia Elena (33) und ihr Freund Fabian Müller feiern gerade ein besonderes Jubiläum: Die Influencerin und ihr Partner sind seit einem Jahr zusammen. Auf Instagram teilte die Fitness-Influencerin ihr Glück mit ihren Followern und schwärmte in einer Fragerunde in den höchsten Tönen von ihrer Beziehung. Auf die Frage, wie lange die beiden schon ein Paar seien, antwortete sie: "Ein Jahr schon (Zeit fliegt!)" – und ließ es dabei nicht bewenden.

In ihrem ausführlichen Statement gegenüber ihren Instagram-Followern machte Antonia deutlich, wie viel ihr Fabi bedeutet. "Ich bin so, so glücklich – würde definitiv sagen: Deckel gefunden und bin dankbar für unsere Beziehung!", schrieb die Social-Media-Bekanntheit. Sie bezeichnete ihn als "den fürsorglichsten, tollsten, befreitesten und klügsten Mann", den sie je getroffen habe. Besonders wichtig ist ihr die Freiheit, die beide füreinander lassen: "Haben beide unsere Freiheiten und niemals, niemals, niemals würde er mich klein halten!" Auch über Fabian als Vaterfigur für ihren Sohn Noah fand sie warme Worte: "Was er für Noah und uns alles macht, ist nicht selbstverständlich – aber ich schätze es wirklich jeden einzelnen Tag."

Dass Fabi nicht nur in Antonias Leben eine wichtige Rolle spielt, wurde schon vor wenigen Tagen deutlich. In einer anderen Fragerunde über das Familienleben hatte sie erzählt, dass der Kleine seinen Stiefvater ganz natürlich "Papa" nennt – was auch Fabi sichtlich glücklich mache. Antonia schrieb, sie freue sich sehr darüber, wie lieb die beiden sich hätten. Noah stammt aus Antonias früherer Beziehung mit Christian Wolf (31). Gerade dieser familiäre Zusammenhalt scheint für die 33-Jährige ein zentraler Teil ihres Liebesglücks zu sein.

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Instagram / antoniaelena.official Influencerin Antonia Hemmer und ihr Partner Fabian

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Fabian Müller im Oktober 2025