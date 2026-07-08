Heimkehr mit Herz: Camilla verzaubert ihren Heimatort

Königin Camilla (78) hat einen Ausflug in ihr Kindheitsdorf Plumpton in der englischen Grafschaft East Sussex gemacht und dabei den Pub The Half Moon zum Mittagessen besucht. Die Frau von König Charles III. (77), die in einem dunkelgrünen Blumenkleid erschien, posierte gemeinsam mit zwei Mitarbeitern des Lokals für ein Foto. Das Pub postete das Bild anschließend auf Facebook und schrieb begeistert: "Wir freuen uns sehr, Königin Camilla heute zum Mittagessen begrüßt zu haben." In einem weiteren Kommentar hieß es: "Eine echte Persönlichkeit und so eine liebenswerte Dame!"

Auch Fans und Anwohner feierten Camilas Besuch in den Kommentaren des Posts. "Großartig! Wieder zu Hause!", schrieb einer. Ein anderer berichtete, er habe auf dem Weg am Pub einen Polizeimotorradfahrer gesehen und sofort gedacht, dass es sich wohl um die Königin handeln müsse. Kurz zuvor war Camilla in Edinburgh zu sehen, wo sie im Rahmen einer Woche voller royaler Aufgaben in Schottland auf "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling (60) traf. Auf dem offiziellen Social-Media-Kanal der Monarchie hieß es zu dem Treffen, das auch für Unmut sorgte: "Mit einer gemeinsamen Leidenschaft für Bücher und einem tiefen Engagement für das Lesevergnügen von Kindern haben sich die Königin und die Autorin J.K. Rowling im Palast von Holyroodhouse in Edinburgh getroffen." Beide hätten dabei über die Bedeutung des Zugangs junger Menschen zu Büchern gesprochen.

Camilla wuchs in Plumpton in einem Anwesen namens The Laines auf, einem Haus mit sieben Schlafzimmern, das sie selbst einmal als "in jeder Hinsicht perfekt" beschrieben hat. Das Dorf in East Sussex liegt in der englischen Grafschaft, die für ihre sanften Hügel bekannt ist. Camilla ist seit 2005 mit König Charles verheiratet – die beiden lernten sich bereits in den frühen 1970er Jahren kennen. Seit der Krönung im Mai 2023 trägt sie offiziell den Titel der Königin.

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