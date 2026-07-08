"Elle" überholt "Off Campus" auf Prime Video

Mit einem kräftigen Knall ist die neue Serie "Elle" bei Prime Video gestartet: Seit dem 1. Juli läuft das "Natürlich blond"-Prequel beim Streamingdienst – und hat sich direkt auf Platz zwei der internen Charts geschoben. Damit hängt das Format laut der Zeitschrift myself sogar die beliebte Campusromanze Off Campus ab, die zuletzt zu den größten Erfolgen der Plattform zählte. Im Mittelpunkt steht Elle Woods in ihrer Schulzeit, gespielt von Newcomerin Lexi Minetree, die die ikonische Figur in den Neunzigern ganz neu zum Leben erweckt. Produziert wird die Serie von Reese Witherspoon (50), die in den Kultfilmen selbst als Elle vor der Kamera stand.

"Elle" erzählt, wie alles begann: Lange bevor Elle mit pinkem Kostüm und Chihuahua die Harvard Law School aufmischte, kämpft die Schülerin Mitte der Neunzigerjahre plötzlich mit einem radikalen Tapetenwechsel. Aus dem sonnigen Los Angeles verschlägt es sie in das regnerische Seattle, wo ihre fröhliche Art und ihr auffälliger Stil an der neuen Highschool zunächst auf wenig Verständnis stoßen. In der ersten Staffel versucht Elle, sich in der fremden Umgebung zu behaupten und die Herzen ihrer Mitschüler zu gewinnen. Die Serie setzt dabei auf jede Menge 90er-Vibes: Walkmans, Videokassetten und Plateauschuhe gehören zum festen Inventar.

Reese ist bei "Elle" nicht nur als Produzentin beteiligt, sondern hat laut Regisseur Jason Moore auch persönliche Erfahrungen in die Serienentwicklung einfließen lassen – darunter sowohl ihre eigenen Erinnerungen an die Jugendzeit als auch die Teenagererlebnisse ihrer Kinder. Für Fans der Serie gibt es außerdem gute Neuigkeiten: Schon vor dem Start wurde laut Deadline angekündigt, dass es eine zweite Staffel geben wird.

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Getty Images Bei der Premiere von "Elle" in New York: Lexi Minetree und Reese Witherspoon

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Getty Images Antonio Cipriano, Stephen Kalyn, Belmont Cameli, Ella Bright, Mika Abdalla, Josh Heuston und Jalen Thomas Brooks bei der "Off-Campus"-Premiere

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Amazon MGM Studios Lexi Minetree als Elle Woods in der Serie "Elle"