Blakes Fehlen: Zoe Kazan hat Theorie zu Taylors Hochzeit

Taylor Swift (36) hat am 3. Juli in New York geheiratet – und ihre einstige Freundin Blake Lively (38) war nicht eingeladen. Dass die Schauspielerin bei der Hochzeit von Taylor und Travis Kelce (36) im Madison Square Garden fehlte, bestätigten mehrere Quellen gegenüber Us Weekly. Nun hat Zoe Kazan auf X eine Theorie gepostet, die viele aufhorchen ließ: "Ich glaube, sie hat sie nicht eingeladen, weil sie ans Ende ihres Eheplot-Strangs gelangt ist und damit den Zugang zu ihrem ersten großen Thema abgeschnitten hat", schrieb die Schauspielerin und fügte hinzu: "Anstatt für ihre eigene Scheidung zu beten, generiert sie das nächste Kapitel zwischenmenschlicher Dramen für sich selbst durch weibliche Freundschaft."

Als Zoes Post auf Gegenwind stieß, präzisierte sie ihre Aussage in einem Folgebeitrag: "Es ist mir ein Rätsel, dass das als kritisch gelesen wird! Sie hat ihr Liebesleben explizit zum Thema ihrer Arbeit gemacht, was viele gute Songs hervorgebracht hat. Jetzt, als Geschichtenerzählerin, braucht sie ein neues Thema." Mit einem abschließenden "Was für ein empfindliches Fandom" reagierte sie auf die Kritik. Auch auf Reddit sorgte ihre Theorie für Diskussionen – ein Fan schrieb dort: "Haben die Beef? Denn das ist ein eiskalter Angriff." Ein anderer Nutzer kommentierte: "Zoe Kazan in das hier involviert zu sehen war unerwartet, aber interessant."

Der Hintergrund des Nicht-Einladens liegt offenbar in der einstigen Freundschaft zwischen Taylor und Blake, die durch einen öffentlichen Rechtsstreit belastet wurde. Blake hatte einen Rechtsstreit mit dem Regisseur ihres Films It Ends With Us, Justin Baldoni (42), geführt, in dessen Verlauf private Textnachrichten zwischen ihr und Taylor öffentlich wurden. Das soll Taylor laut einer Quelle bei Us Weekly das Gefühl gegeben haben, "bloßgestellt und irgendwie verletzt" worden zu sein. Die beiden hatten sich lange enge Freundschaft gezeigt, doch laut einem Insider seien sie seit Monaten kaum noch in Kontakt. Blake ihrerseits soll Verständnis für die Situation haben: "Sie versteht, dass sie und Taylor nicht mehr die gleiche Art von Freundschaft haben wie früher", so die Quelle.

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Getty Images Zoe Kazan bei der "The Batman"-Weltpremiere 2022

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Getty Images Taylor Swift und Blake Lively im Februar 2024 in L.A.

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Imago Taylor Swift, Musikerin