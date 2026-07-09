Kim packt über Vorgeschichte mit Bachelor Sebastian Paul aus

Sie kannte einen der Rosenkavaliere schon vor der Show – und das behielt Kim die gesamte Staffel über mehr oder weniger für sich. Doch jetzt, nach dem Finale von Die Bachelors, packt die 32-Jährige im "Der Bachelor Podcast" von RTL+ endlich aus. Demnach kannte sie Bachelor Sebastian Paul bereits vor den Dreharbeiten, wusste aber nicht, dass er einer der Bachelors sein würde. Ihr verblüffter Gesichtsausdruck bei der Ankunft auf dem Anwesen sei deshalb absolut echt gewesen: "Ich glaube, das hat man an meinem Blick gesehen."

Aber wie eng war der Kontakt zwischen den beiden wirklich? Kim lässt nichts aus: "Wir haben uns längere Zeit geschrieben. Wir hatten wirklich lange Kontakt – getroffen haben wir uns nur einmal, aber wir haben tatsächlich viel telefoniert." Der Kontakt sei sehr intensiv gewesen. Und dann folgt das eigentliche Geständnis: "Ja, wir waren aus, und da ist auch ein bisschen mehr passiert", verrät Kim grinsend. Auf die Nachfrage, was genau passiert sei – ob es vielleicht ein Löffelchen gegeben habe – antwortet sie vielsagend: "Ja, so in der Art würde ich sagen…"

Im Finale traf Kim dann aber vor allem die Entscheidung von Tim Reitz wie ein Schlag. Als sie ohne Rose ins Auto stieg, war sie "mit versteinertem Blick" unterwegs Richtung Abfahrt. Im "Der Bachelor Podcast" erzählte sie, wie es danach weiterging: Der Fahrer soll ihr vorgeschlagen haben, die ganze Wut "mitten in der Wüste Namibias in die Dunkelheit zu schreien". Kim machte es einfach. "Und dann haben wir so laut geschrien. Ich hatte drei Tage später noch Halsschmerzen, weil ich wirklich diesen ganzen Druck über die ganzen Wochen, diese Anspannung, diese Enttäuschung am Ende und so, ich habe das alles rausgeschrien."

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Collage: RTL / Charlie Sperring, RTL Collage: "Die Bachelors"-Kandidatin Kim und Sebastian Paul

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RTL Tim Reitz und Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026

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RTL Kim, "Die Bachelors"-Kandidatin 2026

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