Hate und Vorwürfe: Nadja ist dankbar für Bachelors-Reise

Nach dem Finale von Die Bachelors wurde Nadja zwar zur Gewinnerin, doch mit Bachelor Sebastian Paul blieb das Liebesglück aus – ihr Bauchgefühl habe am Ende einfach nicht gestimmt. Seitdem sieht sie sich im Netz heftiger Kritik ausgesetzt: Viele Fans werfen ihr vor, es sei ihr nie um eine echte Verbindung gegangen, sondern nur ums Gewinnen. Jetzt hat sich die Kandidatin mit einem ausführlichen Statement auf Instagram zu Wort gemeldet – und zeigt sich trotz all der Anfeindungen zutiefst dankbar für die Zeit in der Show. In ihrem Post beschreibt Nadja die Erfahrung als weit mehr als das, was die Zuschauer auf dem Bildschirm zu sehen bekamen.

Besonders die Verbindung zu den anderen Frauen liegt ihr am Herzen: "Ich durfte so viele besondere Momente erleben, wunderbare Menschen kennenlernen und vor allem mit den Mädels eine Verbindung aufbauen, für die ich unglaublich dankbar bin. Wir haben gemeinsam gelacht, geweint, gezweifelt und sind alle auf unsere eigene Art gewachsen." Zur Kritik an ihrer Entscheidung, keine Beziehung mit Sebastian einzugehen, äußert sie sich ebenfalls klar: "Natürlich hätte sich der ein oder andere vielleicht ein anderes Ende gewünscht. Aber genau das hat mir auch etwas Wichtiges gezeigt: Es ist okay, auf das eigene Bauchgefühl zu hören." Sie betont außerdem, dass ehrliche Entscheidungen immer Vorrang haben sollten – "nicht, um jemanden zu verletzen, sondern um ehrlich zu sich selbst zu bleiben." Ihre größte Erkenntnis aus der Sendung fasst sie so zusammen: "Mut bedeutet manchmal, seinen Gefühlen zu vertrauen – auch wenn der Weg dadurch nicht immer der einfachste ist."

Rückendeckung bekommt Nadja jetzt auch von Yana Malyaruk. Die Kandidatin meldete sich nach Finale und Wiedersehen auf Instagram und nahm Nadja öffentlich in Schutz. In den Kommentaren soll es nicht nur Beleidigungen gegeben haben, sondern sogar Morddrohungen. Yana machte klar, dass Respekt nicht verhandelbar ist: "Natürlich darf jeder seine eigene Meinung haben. Natürlich darf man jemanden sympathisch finden oder eben nicht. Aber ich finde, Respekt sollte niemals von Sympathie abhängig sein." Gleichzeitig erinnerte sie daran, dass Zuschauer im TV nur einen Bruchteil dessen sehen, was wirklich passiert.

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Nadja, Tax Consultant aus Stuttgart

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors"

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Yana, Marketing Managerin aus Berlin

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