"Die Bachelors"-Kandidatin Yana verteidigt Gewinnerin Nadja

Kandidatin Yana Malyaruk meldet sich nach dem dramatischen Finale und dem großen Wiedersehen von Die Bachelors mit einem klaren Appell zu Wort. Auf Instagram nimmt sie öffentlich Gewinnerin Nadja in Schutz, die seit der Ausstrahlung massiven Anfeindungen im Netz ausgesetzt ist. Unter den Kommentaren sollen sich nicht nur Beleidigungen, sondern sogar Morddrohungen befinden. Yana macht in ihrem ausführlichen Post klar, dass sie dieses Kapitel zwar abschließen möchte, zuvor aber noch etwas Wichtiges loswerden muss – und stellt sich damit klar an die Seite ihrer Staffelkollegin.

In ihrem Statement beschreibt Yana, wie sehr sie die aktuelle Lage beschäftigt. Sie habe in den vergangenen Tagen mitbekommen, welche verletzenden Nachrichten Nadja erreichen, und das habe sie traurig gemacht. "Natürlich darf jeder seine eigene Meinung haben. Natürlich darf man jemanden sympathisch finden oder eben nicht. Aber ich finde, Respekt sollte niemals von Sympathie abhängig sein", stellte sie klar. Außerdem erinnert sie daran, dass die Zuschauer immer nur einen Bruchteil der wirklichen Geschichte sehen. Viele Momente hinter den Kameras und echte Gefühle würden gar nicht gezeigt. Abschließend appellierte sie: "Deshalb wünsche ich mir von Herzen, dass wir alle ein bisschen liebevoller miteinander umgehen. Worte können so viel bewirken – im Guten, aber auch im Schlechten."

Auch Nadja selbst meldete sich bereits zu den Hassnachrichten im Netz, die aktuell auf sie einprasseln. Die Stuttgarterin, die im TV um das Herz von Bachelor Sebastian Paul kämpfte, stellte in ihrer Instagram-Story klar: "An alle, die meinen, mich beleidigen, bedrohen oder mit Hasskommentaren überziehen zu müssen: Ihr kennt nicht die ganze Geschichte. Trotzdem nehmt ihr euch heraus, zu urteilen, zu beleidigen und Drohungen auszusprechen. Das ist nicht nur respektlos, sondern einfach krank", schrieb sie. Sie kündigte deshalb an: "Ab sofort wird konsequent blockiert, gemeldet und – wenn nötig – angezeigt."

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RTL, Instagram / nadjaa.os Collage: "Die Bachelors"-Yana und Nadja

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors"

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Instagram / nadjaa.os Nadja, "Die Bachelors"-Gewinnerin 2026