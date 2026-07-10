Tim Reitz und Vivi kündigen Rückblick auf gemeinsame Zeit an

Tim Reitz und Vivien Grabarits Lorenzo haben auf Instagram ein besonderes Projekt angekündigt. Das Paar, das aus der Kuppelshow Die Bachelors hervorgegangen ist, möchte seine Fans in den kommenden Tagen an den vergangenen sieben Monaten seiner Beziehung teilhaben lassen – und das auf eine ganz eigene Art und Weise. Anlass für das Vorhaben ist Viviens bevorstehender "Release-Tag". In einer gemeinsamen Instagram-Story erklärten die beiden, was sich ihre Community in Kürze ansehen darf. Ursprünglich hätten sie lediglich ein gemeinsames Reel geplant, wie Tim in der Story erklärte: "Wir wollten eigentlich ein Reel machen, wo sie den ersten Part kriegt und ich den zweiten."

Beim Vorbereiten hätten sie jedoch schnell gemerkt, dass ihre Geschichte schlicht zu umfangreich für ein einziges Video ist. Deshalb erstellen beide nun jeweils einen eigenen Rückblick – ohne zu wissen, was der andere aufgenommen hat. "Wir wissen auch nicht, was wir uns jeweils als Reel vorbereitet haben", verrät Tim. Die Clips werden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen veröffentlicht: Tim macht mit einer persönlichen Botschaft an Vivien den Anfang, einen Tag später folgt Viviens ganz eigener Blick auf die gemeinsame Zeit. "Wir posten quasi was übereinander und wir selbst wissen aber nicht, was wir übereinander sagen", fasst Vivien das Konzept zusammen.

Vor zwei Tagen machten Tim und Vivien ihre Liebe endgültig offiziell. Nach dem Finale von "Die Bachelors" teilte die Gewinnerin erstmals Paarfotos auf Instagram und schrieb dazu: "Diese Geschichte begann lange, bevor ihr sie sehen durftet. Und jetzt ist endlich der Tag da, auf den wir so lange gewartet haben." Für die beiden sei mit dem Staffel-Ende auch ein großer Druck abgefallen: "Nach der letzten Rose wurde alles plötzlich leicht und vor allem real. Die Last, die in diesem Moment von unseren Schultern fiel, lässt sich kaum beschreiben."

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Instagram / tim.rtz Tim Reitz und Vivien Grabarits Lorenzo, Juli 2026

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RTL Tim Reitz und Kandidatin Vivi beim "Die Bachelors"-Einzeldate

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Instagram / tim.rtz Tim Reitz und Vivien Grabarits Lorenzo

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