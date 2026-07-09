Schauspieler Lee Seung Gi ist zum zweiten Mal Papa geworden

Schauspieler Lee Seung Gi und seine Frau Lee Da In könnten momentan kaum glücklicher sein: Die beiden sind erneut Eltern geworden und durften am 7. Juli in Seoul ihren zweiten Sohn auf der Welt begrüßen. Ein Sprecher von Seung Gi bestätigte die Babynews gegenüber Dispatch und verriet, dass Da In am Nachmittag entbunden hat. Sowohl die frischgebackene Zweifachmama als auch der kleine Junge seien wohlauf. Der Musiker hat alle Termine zur Seite geschoben und bleibt derzeit an der Seite seiner Frau, um sie nach der Geburt zu unterstützen und die ersten Stunden mit dem Neugeborenen zu genießen.

In dem Statement des Vertreters heißt es weiter, dass Seung Gi seine Frau in der Klinik tatkräftig bei der Erholung nach der Geburt begleitet und sich liebevoll um seine wachsende Familie kümmert. Erst im Februar 2024 hatten der Star und die Schauspielerin ihr erstes Kind, eine Tochter, willkommen geheißen, nun ist die Familie also zu viert. Die beiden hatten ihre zweite Schwangerschaft im Februar dieses Jahres öffentlich gemacht, kurze Zeit später plauderte Seung Gi in der Show "Hidden Singer 8" aus, dass ihr zweites Baby schon bald zur Welt kommen werde. Kennengelernt hatten sich die Turteltauben über gemeinsame Kontakte in der Branche, seit der Hochzeit im April 2023 gelten sie als eines der gefragtesten Promipaare der koreanischen Unterhaltungswelt.

Für Seung Gi ist das private Glück ein weiterer Meilenstein in einer ohnehin vollen Zeit. Der Künstler, der 2004 mit dem Hit "Because You're My Woman" debütierte und durch Serien wie "My Girlfriend Is a Gumiho", "The King 2 Hearts" und "Gu Family Book" auch als Schauspieler große Bekanntheit erlangte, steckt parallel mitten in den Vorbereitungen für sein erstes Solo-Konzert seit 13 Jahren, das im Oktober in der Blue Square SOL Travel Hall in Seoul stattfinden soll. Da In, die unter anderem durch Dramen wie "My Golden Life" und "My Dearest" bekannt ist und aus einer echten Schauspielerfamilie stammt, hatte sich schon während der zweiten Schwangerschaft vor allem auf ihre Rolle als Mutter konzentriert. Bereits bei der Bekanntgabe der erneuten Schwangerschaft war zu hören, wie sehr sich das Paar auf ein Geschwisterchen für die Tochter freut – nun ist für die kleine Familie dieser Wunsch wahr geworden.

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Getty Images Lee Seung Gi, Schauspieler

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Instagram / xx_dain Lee Seung Gi mit seiner Tochter

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Instagram / xx__dain Lee Seung Gi und Lee Da-in, Oktober 2020