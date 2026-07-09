Plant Netflix Staffel 2 von "Adolescence" mit Kate Winslet?

Netflix-Fans dürfen sich offenbar auf ein großes Comeback freuen: Der gefeierte Serienhit "Adolescence" soll eine zweite Staffel bekommen – allerdings in völlig neuer Form. Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet, planen die Macher statt einer direkten Fortsetzung ein Anthologie-Konzept, bei dem eine ganz neue Geschichte im Mittelpunkt steht. Die Hauptrolle in dieser möglichen zweiten Staffel soll dem Bericht zufolge niemand Geringeres als Oscar-Preisträgerin Kate Winslet (50) übernehmen. Die neuen Folgen befinden sich demnach noch in der Entwicklung, ein endgültiges Go von Netflix steht noch aus.

Das Drama "Adolescence" avancierte 2025 zu einer der größten Überraschungen des Streamingdienstes und landete weltweit auf Platz zwei der meistgeschauten englischsprachigen Netflix-Serien mit mehr als 140 Millionen Views. Ursprünglich war das packende Familiendrama um Teenager Jamie, gespielt von Owen Cooper, und seine Eltern als abgeschlossene Miniserie geplant. Genau deshalb soll die neue Staffel nach aktuellem Stand nicht an Jamies Geschichte anknüpfen, sondern einen völlig neuen Handlungsstrang mit neuem Cast erzählen. Eine anonyme Branchenquelle wird von der Daily Mail mit den Worten zitiert: "Staffel zwei kommt und befindet sich gerade in Entwicklung. Sie freuen sich, dass Kate Winslet an Bord ist".

Für Kate wäre ein Engagement bei "Adolescence" ein weiteres Kapitel in einer ohnehin beeindruckenden Karriere. Die Schauspielerin, die mit Filmen wie Titanic und "Der Vorleser" international berühmt wurde und bereits mehrfach Preise abräumte, ist seit Jahren sowohl im Kino als auch im Serienbereich gefragt. Bald soll Kate außerdem in dem kommenden Der Herr der Ringe-Film "The Hunt For Gollum" mitwirken und damit erneut in einem großen Fantasyprojekt zu sehen sein. Privat lebt die dreifache Mutter überwiegend in Großbritannien und hält ihr Familienleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus.

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Getty Images Kate Winslet bei der Premiere von "Finding Harmony: A King's Vision" in Windsor

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Courtesy of Netflix Owen Cooper und Stephen Graham in der Serie "Adolescence"

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Imago Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in einer ikonischen Szene aus "Titanic" (1997)