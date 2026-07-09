So geht es Tennisstar CoCo Vandeweghe nach schwerem Sturz

Kurz vor den Wimbledon-Halbfinals hat CoCo Vandeweghe (34) ihre Fans mit einer erschreckenden Nachricht aufhorchen lassen. Die ehemalige US-amerikanische Tennisspielerin, die aktuell als Expertin für den Sender ESPN bei dem Turnier in London arbeitet, stürzte auf dem Weg zum berühmten Tennisclub schwer und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auf Instagram meldete sich die 34-Jährige jetzt mit einem ausführlichen Statement zu Wort und teilte auch Fotos des Unfalls und ihrer Verletzungen. "Letzten Dienstag, auf meinem Weg nach Wimbledon, hatte ich einen unerwarteten Unfall und bin ziemlich schwer gestürzt", schrieb sie. Dabei habe sie sich die Lippe aufgebissen, das Kinn gebrochen und ihre zwei Schneidezähne verloren.

Doch CoCo ist auf dem Weg der Besserung. "Die Nähte sind raus, ich habe vor ein paar Tagen neue Zähne bekommen und heile gut. Das Beste: Ich bin wieder bei der Arbeit!", schrieb sie erleichtert. In ihrer Bilderreihe zeigte sie sich zunächst auf einer Bahre, von Sanitätern weggefahren, dann im Krankenwagen mit geschwollener Lippe und geschwollenem Kinn, danach auf einem Zahnarztsessel – und schließlich mit einem Mikrofon in der Hand wieder am Spielfeldrand. In ihrem Post dankte sie auch all denjenigen, die ihr in dieser schwierigen Zeit zur Seite standen: Ihrer Freundin Elena, die sofort für sie da war, sowie ihrer Mutter und ihrem Verlobten Daniel, die eigens nach London flogen. Auch dem ESPN-Team und dem medizinischen Personal sprach sie ihren Dank aus. Unter ihrem Post häuften sich die aufmunternden Kommentare ihrer Fans. "CoCo! Wir denken an dich", schrieb eine Person, eine andere: "So froh, dass es dir gut geht!"

CoCo beendete ihre aktive Profikarriere im Jahr 2023, nachdem sie über Jahre hinweg mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Gegenüber WTA Tennis erklärte sie damals: "Ich war die letzten Jahre von Verletzungen geplagt. Es war sehr schwer, mich zu bewegen und meinen Körper dazu zu bringen, das zu tun, was er tun musste." Zu ihren größten Erfolgen auf dem Tennisplatz zählten das Erreichen des Wimbledon-Viertelfinals 2015 und 2017 sowie der Gewinn des US-Open-Doppeltitels 2018 an der Seite von Ash Barty.

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Imago Coco Vandeweghe in Aktion gegen Donna Vekic beim Rothesay Classic in Birmingham, Juni 2022

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Instagram / cocovandey CoCo Vandeweghe nach ihrem Sturz, Juli 2026

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Instagram / cocovandey CoCo Vandeweghe beim Zahnarzt, Juli 2026