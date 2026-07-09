Zum 86. Geburtstag: Ringo Starr erhält Ehrendoktortitel

Ringo Starr (86) hat seinen 86. Geburtstag jetzt mit einem ganz besonderen Moment gefeiert: Kurz vor seiner großen Party im Beverly Gardens Park in Beverly Hills wurde der Beatles-Star von der University of Liverpool mit einem Ehrendoktortitel ausgezeichnet. Wie das People Magazine berichtet, war dafür sogar eine Delegation der Hochschule extra aus England nach Los Angeles gereist. Sichtlich gerührt bedankte sich Ringo für die Auszeichnung: "Ich möchte der University of Liverpool für diesen Ehrendoktortitel danken und dafür, dass sie den ganzen Weg nach L.A. auf sich genommen haben, um ihn mir zu überreichen – ich fühle mich wirklich geehrt."

Bei der Feier wandte sich Ringo außerdem mit einer persönlichen Botschaft an die Absolventinnen und Absolventen der Universität in Liverpool. "In letzter Zeit habe ich viel über mein Leben nachgedacht, und als ich mich entschied, Vollzeit-Schlagzeuger zu werden, riet mir meine Familie davon ab", sagte er laut BBC. "Und sie hätten Recht haben können, aber sie hatten es nicht – es hat alles geklappt." Den frischgebackenen Absolventen schickte er "Frieden und Liebe" und ermutigte sie, keine Angst davor zu haben, ihre eigenen Träume zu verfolgen. Auch die Kanzlerin der Universität, Wendy Beetlestone, fand warme Worte für den Musiker und bezeichnete es als ein "großes Privileg", Ringo zu ehren, dessen Musik die Identität und den internationalen Ruf Liverpools entscheidend geprägt habe.

Während seiner Geburtstagsparty sprach Ringo außerdem über seine jüngste Zusammenarbeit mit Beatle-Kollege Paul McCartney (84). Der Sänger, der kürzlich seinen 84. Geburtstag feierte, nahm mit Ringo den gemeinsamen Song "Home to Us" auf. "Es ist das erste Mal, dass wir es wie ein Duo gemacht haben. Wir singen beide darauf. Ich habe ein paar Refrains auf seinen Songs gesungen. Er hat auf meinen Songs gespielt", erinnerte sich Ringo. Dabei schwärmte er von Pauls außergewöhnlichem Talent als Bassist und Songschreiber und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Es ist ja nicht so, als würden wir uns nicht kennen."

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Getty Images Ringo Starr an seinem Geburtstag, 2026

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Imago Ringo Starr bei seiner "Peace & Love" Geburtstagsparty im Beverly Hills Garden Park

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Getty Images Paul McCartney und Ringo Starr in Los Angeles 2014