Shia LaBeouf wehrt sich gegen FKA Twigs' neue Klage

Schauspieler Shia LaBeouf (40) geht nun seinerseits juristisch gegen seine Ex-Freundin FKA Twigs (38) vor. Wie TMZ unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, fordert er, den Streit aus dem öffentlichen Gerichtssaal herauszuhalten und stattdessen in einem privaten Schiedsverfahren zu klären. Hintergrund ist die neue Klage, die FKA Twigs Anfang dieses Jahres eingereicht hatte, um die Geheimhaltungsklauseln aus dem gemeinsamen Vergleich von 2025 zu kippen. Shia wirft ihr dabei vor, die Vertraulichkeitsvereinbarungen aus dem damaligen Deal zu unterlaufen und ihn durch öffentliche Gerichtsunterlagen in ein schlechtes Licht zu rücken.

Laut den Dokumenten beklagt Shia, dass FKA in ihrer Klage "zahlreiche aufrührerische und irrelevante Vorwürfe" gegen ihn erhoben habe. Außerdem nehme er ihr ein Interview mit "The Hollywood Reporter" übel, das sie nach der Unterzeichnung des Vergleichs gegeben hatte. Darin habe sie laut seiner Einschätzung angedeutet, sich in seiner Nähe noch immer nicht sicher zu fühlen. Mit seinem Antrag will er nun erreichen, dass das Gericht die Auseinandersetzung entsprechend den Vergleichsbedingungen in die private Schiedsgerichtsbarkeit verweist.

Der Streit zwischen den beiden reicht mehrere Jahre zurück. FKA Twigs hatte Shia erstmals 2020 wegen sexueller Körperverletzung und Zufügung emotionalen Leids verklagt – Vorwürfe, die der Schauspieler stets vehement bestritt. Unter anderem warf sie ihm damals vor, sie absichtlich mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt zu haben. Die Parteien einigten sich schließlich auf einen außergerichtlichen Vergleich. Mit ihrer neuen Klage hatte FKA Twigs zuletzt versucht, die darin enthaltenen Schweigeklauseln für ungültig erklären zu lassen – unter Berufung auf Kaliforniens STAND Act, der Betroffenen sexuellen Missbrauchs das Recht einräumen soll, ihre Geschichte öffentlich zu erzählen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Shia LaBoeuf und FKA Twigs

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Imago Schauspieler Shia LaBeouf im Mai 2025 in Cannes

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Getty Images FKA Twigs, britische Musikerin