Emmy-Rekord mit 100 Jahren: David Attenborough hängt alle ab

Mit satten 100 Jahren schreibt David Attenborough (100) Emmy-Geschichte: Der britische Naturforscher und Filmemacher wurde jetzt nicht nur einmal, sondern gleich zweifach für den Emmy als "Herausragender Erzähler" nominiert. Damit ist er der älteste Nominierte in der Geschichte der Primetime Emmys, wie Deadline berichtet. Die beiden Nennungen erhielt er für seine Arbeit an dem Netflix-Dokumentarfilm "A Gorilla Story: Told by David Attenborough" sowie an dem National-Geographic-Film "Ocean with David Attenborough", der die Wunder der Ozeane und deren Bedrohung durch den Klimawandel beleuchtet.

Mit seinen Nominierungen übertrifft David den bisherigen Rekordhalter Norman Lear (†101), der im Jahr 2022 – im Alter von 99 Jahren und elf Monaten – für den Emmy nominiert worden war. Norman war damals für seine Rolle als ausführender Produzent von "Live in Front of a Studio Audience" in der Kategorie "Herausragende Varieté-Serie (Live)" ins Rennen gegangen. Auch ein anderer Hundertjähriger hat in dieser Emmy-Saison Grund zur Freude: Mel Brooks, der am 28. Juni seinen hundertsten Geburtstag feierte, steht im Mittelpunkt der HBO-Dokumentation "Mel Brooks: The 99-Year-Old Man!", die von Judd Apatow (58) und Michael Bonfiglio inszeniert wurde. Der Film ist unter anderem in den Kategorien "Herausragende Dokumentation oder herausragendes Non-Fiction-Special" sowie "Herausragende Regie bei einer Dokumentation oder einem Non-Fiction-Programm" nominiert. Mel selbst gehört nicht dem Produzentenkreis an und ist daher nicht direkt nominiert.

Für David ist es nicht die erste Bekanntschaft mit der Emmy-Trophäe: In der Kategorie "Herausragender Erzähler" hat er bereits dreimal gewonnen, zuletzt im Jahr 2020. Im vergangenen Jahr war er für die BBC-Dokumentarserie "Asia" ebenfalls nominiert. Mel wiederum gewann seinen bislang letzten Emmy im Jahr 1999 als "Herausragender Gastdarsteller in einer Comedyserie" für seine Arbeit in der Serie "Mad About You" – und ist seitdem als EGOT-Gewinner, also Träger von Emmy, Grammy, Oscar und Tony, in die Unterhaltungsgeschichte eingegangen. Die 78. Primetime-Emmy-Verleihung findet am 14. September 2026 im Peacock Theater in Los Angeles statt.

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Getty Images David Attenborough in Washington

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Getty Images Norman Lear, Produzent

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Getty Images Mel Brooks beim TCM Classic Film Festival im April 2024