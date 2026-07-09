Ihre Motivation: Dank ihrer Mama wurde Bonnie Tyler Sängerin

Die Welt trauert um Bonnie Tyler (75), die mit 75 Jahren gestorben ist, nachdem sie in ein künstliches Koma versetzt wurde. Die walisische Sängerin, die mit Hits wie "Total Eclipse of the Heart" weltberühmt wurde, war stets überzeugt: Ohne ihre Mutter wäre sie wohl nie Sängerin geworden. In einem Interview mit dem Magazin Yours aus dem Jahr 2023 fand Bonnie Tyler rührende Worte über ihre damals verstorbene Mutter Elsie. "Wir alle denken, wir haben die beste Mutter der Welt – aber ich hatte sie wirklich", sagte sie. "Meine Mutter war ein Engel. Ich glaube eigentlich nicht, dass ich Sängerin geworden wäre, wenn sie nicht gewesen wäre." Elsie litt an Alzheimer und ist im Jahr 2001 verstorben.

Was Elsie so besonders gemacht habe, sei ihre unerschütterliche Freude am Singen gewesen – selbst in schwierigen Zeiten. "In ihrer Zeit hatte sie es sehr schwer, aber sie sang immer, immer", erzählte Bonnie dem Magazin. Diese Leidenschaft habe die gesamte Familie geprägt und jeden auf seine eigene Weise zur Musik gebracht. Neben ihrer erfolgreichen Karriere als Sängerin war Bonnie eines jedoch immer das Wichtigste im Leben: "Ich war immer ein Familienmensch. Das schlägt alles."

An ihrer Seite stand dabei seit Jahrzehnten ihr Ehemann Robert Sullivan. Bonnie schwärmte in dem Interview, dass es zwischen den beiden von Anfang an gefunkt habe: "An dem Tag, als ich Robert traf, war es Liebe auf den ersten Blick. Ich sah ihn an und dachte: Wow! Er sah aus wie Warren Beatty." Robert hatte 1972 Großbritannien bei den Olympischen Spielen im Judo vertreten, und bereits ein Jahr später heiratete das Paar – Bonnie war damals 22 Jahre alt. Sie waren mehr als 50 Jahre lang verheiratet, bis Bonnie Tyler nun im Alter von 75 Jahren in Portugal verstarb.

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Getty Images Bonnie Tyler im Mai 2013

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Getty Images Sängerin Bonnie Tyler, 2020

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Getty Images Sängerin Bonnie Tyler