So änderte "Total Eclipse of the Heart" Bonnie Tylers Leben

Bonnie Tyler (75) ist im Alter von 75 Jahren verstorben – diese Nachricht bewegt am heutigen Donnerstag die Musikwelt. Ihre größten Erfolge erlangte die Sängerin mit ihrem Kulthit "Total Eclipse of the Heart". Die Power-Ballade erschien 1983 und stürmte damals die Charts – zwei Wochen auf Platz eins in Großbritannien, vier Wochen in den USA. In Deutschland erreichte der Song nur Platz 16, hielt sich jedoch stolze 18 Wochen in der Bestenliste. Während die Originalversion des Songs acht Minuten läuft, war es die vierminütige Radioversion, die die Welt im Sturm eroberte. "Als ich den Song aufgenommen habe, dachte ich, dass ihn am Ende niemand spielen würde, weil er so lang ist", gab Bonnie selbst laut BBC zu.

Bonnie, die sich seit 1977 als Sängerin versucht hatte, erlangte mit der Ballade Anfang der Achtziger ihren großen Durchbruch. "Das erste Mal hörte ich den Song, als Jim Steinman ihn mir in New York auf dem Klavier vorspielte. Er sang den Song von Anfang bis Ende durch, und ich dachte nur: 'Oh mein Gott, dieser Song ist unglaublich. Ich kann kaum glauben, dass Jim ihn mir gibt'", erinnerte sie sich in dem Interview. Bis zu ihrem Tod hegte sie eine große Leidenschaft für den Song. "Ich werde nie, aber wirklich nie müde, ihn zu singen", beteuerte sie. Obwohl der Song bis heute über eine Milliarde Mal angehört wurde, bedeutet das Streamingzeitalter, dass sich diese Zahl nicht unbedingt auf dem Bankkonto des Künstlers niederschlägt. Nach dem finanziellen Erfolg gefragt, winkte Bonnie nur kopfschüttelnd ab: "Ach, das ist nichts, so gut wie nichts."

Als meistgestreamte Künstlerin aus Wales auf Spotify bleibt Bonnie mit dem Hit bis heute allgegenwärtig – in Filmen, Werbungen und auf Social Media. Bonnie, die mit bürgerlichem Namen Gaynor Hopkins hieß, wuchs in einfachen Verhältnissen in einem Sozialwohnungsbau in Neath auf und wurde von einem Talentscout in einem Club in Swansea entdeckt. In den letzten Monaten ihres Lebens plagten sie gesundheitliche Schwierigkeiten: Nach einer Not-OP am Darm im Juni wurde sie in ein künstliches Koma versetzt. Bonnie verstarb im Alter von 75 Jahren in Portugal und hinterlässt ihren Ehemann Robert Sullivan, mit dem sie mehr als 50 Jahre verheiratet war.

Anzeige Anzeige

Imago Bonnie Tyler live in Huxleys Neue Welt, Berlin 1992

Anzeige Anzeige

Imago Bonnie Tyler bei einem Konzert in Madrid, Las Noches del Hipódromo, 30. Juli 2021

Anzeige Anzeige

Imago Bonnie Tyler beim Jazz & Joy Festival in Worms

Welche Version von "Total Eclipse of the Heart" packt euch mehr? Die epische 8-Minuten-Version – Gänsehaut pur! Die knackige Radioversion – genau auf den Punkt. Ergebnis anzeigen