Schon seit acht Monaten: Micaela Schäfer ist wieder verliebt

Auf einer Party in Berlin hat Micaela Schäfer (42) jetzt eine überraschende Liebesbeichte abgelegt. Das Model verkündete, seit mehr als acht Monaten in einer neuen Beziehung zu sein – damit hat sie ihr Liebesglück fast ein ganzes Jahr lang für sich behalten. Kennengelernt haben sich die beiden über eine Dating-App, was für Micaela gar nicht so einfach war: Viele Nutzer hielten ihr Profil für einen Fake und meldeten es entsprechend. "Im normalen Leben findet man keinen mehr", erklärte sie gegenüber oe24.

Ihr neuer Partner hatte beim ersten Kontakt keine Ahnung, wer ihm da geschrieben hatte. Er kommt aus einer völlig anderen Branche und war mit Micaelas Bekanntheit zunächst nicht vertraut. Das änderte sich aber schnell. "Der hat erst mal einen Schock bekommen, als er mich gegoogelt hat!", lachte das TV-Sternchen. Die freizügigen Bilder, die bei der Suche auftauchten, haben ihn offenbar aber nicht abgeschreckt. Micaela schätzt an ihm besonders, dass er sein eigenes Leben führt und kein Interesse daran hat, in der Öffentlichkeit zu stehen. Für ein Berliner Sommerfest machte er nun aber eine seltene Ausnahme, wartete an der Bar auf sie und ließ sich sogar kurz vor die Kamera überreden. Dort sagte er: "Es fühlt sich wunderbar an, weil ich ja neben Micaela stehe."

Schon vor zwei Monaten war aber auch klar: Micaela bleibt bei Beziehungsthemen knallhart. Im Gespräch mit BestFans schoss sie gegen traditionelle Rollenbilder, nachdem eine Ipsos-Erhebung zeigte, dass klassische Geschlechtervorstellungen bei Männern der Gen Z wieder stärker werden. Für Micaela war die Idee von Gehorsam in der Ehe ein absolutes No-Go: "Diese kleinen Gen-Z-Bubis finden doch ohne Google Maps nicht mal ihr eigenes Badezimmer, träumen aber vom gehorsamen Heimchen am Herd? Das ist ja fast schon niedlich! Wenn einer von denen will, dass jemand auf Knopfdruck spurt, soll er seine Alexa vollquatschen. Die gibt wenigstens keine Widerworte."

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Imago Micaela Schäfer beim Event zum TV-Start von "Couple Challenge" im Palace Hotel Berlin am 12.03.2025

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Imago Micaela Schäfer bei der Premiere von "Stromberg – Wieder alles wie immer" im Zoo Palast Berlin, Dezember 2025

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Imago Erotikmodel Micaela Schäfer bei der Premiere von "Malle Ole – das Musical das ballert!" im Theater am Marientor, Duisburg, am 08.01.2026