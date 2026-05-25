Wieder auf Instagram: Kim Virginias Account wurde gehackt

Kim Virginia Grey (31) ist zurück! Der Instagram-Account der Influencerin war tagelang verschwunden und sorgte damit bei ihrer Community für große Verwirrung. Jetzt hat sich Kim wieder bei ihren Fans gemeldet und das Rätsel um ihr plötzliches Verschwinden aus den sozialen Medien gelüftet: "Die haben wirklich versucht, mich zu hacken. Um die Queen B zu sein, braucht es mehr als WLAN", schrieb sie auf Instagram und richtete sich damit direkt an ihre Follower.

In ihrer Rückkehr-Nachricht betonte Kim auch, wie sehr ihr der Austausch mit ihrer Community gefehlt hat: "Ihr habt keine Vorstellung, wie sehr ich euch vermisst habe! War ohne Spaß so komisch, nicht mit euch im Austausch zu sein." Gleichzeitig wies sie ihre Follower darauf hin, wo sie sich derzeit aufhält: "Ihr solltet aber im TV zumindest gesehen haben, wo ich seit einer Woche rumturne." Tatsächlich waren Kim und ihr Ehemann vor wenigen Tagen in einer "RTL Exclusiv"-Folge bei Philipp Plein (48) in Cannes zu sehen. Während Kim selbst in dieser Zeit nicht erreichbar war, meldete sich Nikola Grey (30) zwischendurch zu Wort und gab Entwarnung – Hintergründe zu dem verschwundenen Account nannte er allerdings nicht.

Kim Virginias Profil war seit dem 19. Mai nicht mehr auffindbar gewesen. Unter einem Geburtstagspost, den Nikola seiner Frau gewidmet hatte, hatten sich daraufhin besorgte Kommentare ihrer Fans gehäuft, die rätselten, was hinter dem plötzlichen Verschwinden stecken könnte. Kim, die am 16. Mai ihren 31. Geburtstag gefeiert hatte, ist vor allem als Realitystar bekannt und hat sich in den vergangenen Jahren eine treue Fangemeinde aufgebaut.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, April 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Januar 2025

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Instagram / kimvirginiaa Nikola Grey und Kim Virginia, Trash-TV-Bekanntheiten