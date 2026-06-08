Kim Virginias Ex-BFF Leon bezweifelt ihre Schwangerschaft

Kim Virginia Grey (31) und ihr Partner Nikola (30) verkündeten ihren Followern vergangene Woche, offenbar eine Art künstliche Befruchtung durchgeführt zu haben – damit erfüllen die beiden sich einen lange gehegten Kinderwunsch. Doch im Netz herrscht Skepsis. 2025 war Kim schon einmal schwanger, doch das Gerücht, die Schwangerschaft sei nicht echt, hielt sich hartnäckig. Nachdem die Influencerin das Kind verloren hatte, gab es dementsprechend knallharte Kritik. In einem Interview mit RTL bezieht auch ihr ehemaliger bester Freund, der Schamane Leon Shankara, Stellung. "Ich glaube das erst, wenn da wirklich ein Kind zu sehen ist. Dann glaube ich das. Ansonsten: Wenn sie 'Guten Morgen' sagt, musst du rausgucken, ob es hell ist. Also, ich glaube da gar nichts", stellt er klar.

Für seine Skepsis hat Leon auch einen Grund. Obwohl sie mal eng befreundet waren, hat er heute keine gute Meinung mehr von Kim. Sie sei ein Mensch, der nach jedem Strohhalm greife, um Aufmerksamkeit zu generieren. "Diese ganze Person besteht nur darauf, in irgendeiner Weise Aufmerksamkeit zu bekommen. Das hat ja immer wieder funktioniert", meint der Netz-Star. Die Sache sei für ihn besonders schlimm, da seine Mutter tatsächlich mal ein Kind verloren hatte. Er erklärt: "Wir alle wissen ja: Es gab schon mal diese Story. Da war man schon einmal schwanger, auf einmal hat man ein Kind verloren. Man hat nie etwas davon gesehen. Ich bin der Meinung: Wer so gerne in der Öffentlichkeit steht, hätte das, wenn das wirklich passiert wäre, hart ausgeschlachtet. Das hat sie nicht getan. Deshalb glaube ich da auch nichts."

Kims erste Schwangerschaft wurde von Anfang an von der Öffentlichkeit angezweifelt. User im Netz glaubten, in den meisten ihrer Posts Indizien gefunden zu haben, dass es sich um einen Fake handelt – von Fake-Schwangerschaftstests bis Umschnallbabybauch war alles dabei. Kim und Nikola wehrten sich immer wieder gegen die Gerüchte, und bis heute ist nicht klar, was wirklich dahintersteckt. Allerdings ist das Netz offenbar auch jetzt wieder unsicher. Unter Leons Interview auf TikTok stimmen ihm zahlreiche Nutzer zu. "Ich glaube das erst, wenn die mit Kugel vor laufender Kamera Ultraschall machen lässt", meint ein User. Ein anderer schreibt: "Er hat völlig recht." Einige sind aber auch neutraler eingestellt: "Ich bin auch kein Fan von ihr, aber er will doch auch nur in der Öffentlichkeit stehen!"

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Januar 2026

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und der Schamane Leon Shankara

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025