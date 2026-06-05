Kim Virginias Befruchtungs-News: Das sagen die Fans dazu

Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) lassen aktuell ihre Fans an einem ganz besonderen Kapitel ihres Lebens teilhaben: Auf Instagram verkündeten die Realitystars, dass eine Befruchtung erfolgt ist und sie sich nun Hoffnungen auf Nachwuchs machen. Das Paar, das sich meist sehr offen auf Social Media zeigt, teilte die News mit einem emotionalen Post, der sofort eine Welle an Reaktionen in der Kommentarspalte auslöste.

Viele Follower freuen sich offensichtlich riesig mit dem Social-Media-Duo. In den Kommentaren sammeln sich liebevolle Nachrichten wie: "Herzlichen Glückwunsch! Und ich hoffe, es wird eine wundervolle Schwangerschaft, vor allem ohne Komplikationen." Ein weiterer Fan schreibt begeistert: "Ich wünsche dir eine schöne Kugelzeit." Andere User geben sich hingegen etwas zurückhaltender und erinnern daran, dass nach einer Befruchtung noch nicht alles sicher ist. "Offiziell befruchtet heißt aber auch nicht, dass der Körper das annimmt und es wirklich klappt, aber ich drück die Daumen und man lässt sich überraschen", merkt ein Follower an. Wieder andere zweifeln die Ankündigung sogar an und kommentieren die News knapp mit: "So ein Blödsinn."

Kim Virginia und Nikola hatten die Neuigkeit mit einem innigen Video geteilt, auf dem Nikola seine Frau von hinten umarmt und beide gemeinsam ihre Hände auf Kims Bauch legen. Dazu schrieben sie: "Offiziell befruchtet. Bald sind wir Mama und Papa." Die beiden sind seit einiger Zeit verheiratet und zählen zu den bekannteren Gesichtern der deutschen Realitylandschaft.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Juni 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Januar 2025

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Mai 2025