Heiße Sex-Insides: Kim Virginia teilt intimen Spruch online

Kim Virginia Grey (31) sorgt mal wieder für Aufsehen im Netz. Die Realitystar-Bekanntheit teilte in ihrer Instagram-Story ein Foto einer Wand, auf der ein ziemlich eindeutiger Spruch zu lesen ist: "Kiss me like you love me, f*ck me like you hate me" – auf Deutsch in etwa: "Küss mich, als ob du mich liebst, f*ck mich, als ob du mich hasst." Dazu postete Kim Virginia ein verlegenes Emoji.

Für viele Fans liegt es auf der Hand, an wen die 31-Jährige dabei gedacht haben könnte: ihren Ehemann Nikola Grey (30). Weitere Details zu ihrem Liebesleben ließ die Influencerin allerdings nicht folgen. Ob der pikante Wandspruch tatsächlich als Hinweis auf ihr Sexleben mit Nikola gemeint war oder einfach nur als humorvoller Post geteilt wurde, bleibt offen.

Vor wenigen Tagen sorgte Kim Virginia aber noch mit ganz anderem Drama für Schlagzeilen: Ihr Instagram-Account war tagelang plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Als sie wieder auftauchte, erklärte sie den Grund selbst in ihrer Story: "Die haben wirklich versucht, mich zu hacken. Um die Queen B zu sein, braucht es mehr als WLAN." Dazu machte die Influencerin auch klar, wie sehr ihr der Kontakt gefehlt hatte.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, März 2026

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Mai 2026

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, April 2026