Stimmwunder: Das sind Bonnie Tylers größte Hits gewesen

Die Musikwelt nimmt Abschied von einer Legende: Bonnie Tyler (75) ist gestorben. Die walisische Rockröhre, die mit ihrer unverwechselbaren rauen Stimme Generationen von Fans geprägt hat, hinterlässt ein gewaltiges musikalisches Erbe. Weltweit erinnern sich Fans nun an die großen Momente der Sängerin – und vor allem an die Hymnen, die bis heute aus keinem Radio wegzudenken sind. Songs wie "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" und "It's a Heartache" haben längst Kultstatus erreicht und gelten als Meilensteine der Rockmusik der 1980er-Jahre.

"Total Eclipse of the Heart" erschien 1983 und schoss in zahlreichen Ländern auf Platz eins der Charts. Das dramatische Liebeslied mit dem ikonischen "Turn around!"-Refrain wurde eine der meistverkauften Singles seiner Zeit. "Lost in France" von 1976 galt als eine ihrer ersten "Durchbruch-Singles", die vor allem in Europa großen Anklang fand. Ebenso "It's a Heartache", der 1978 erschien und mit seinem Country-Vibe für großen Erfolg sorgte. Auch "Holding Out for a Hero", das für den Soundtrack des Films "Footloose" aufgenommen wurde, avancierte zu einem der bekanntesten Songs der Dekade und läuft bis heute regelmäßig im Radio. Mit ihrer charakteristischen Stimme, die durch eine Kehlkopfoperation in den frühen 1970er-Jahren ihren unverwechselbaren rauen Klang erhielt, schuf Bonnie einen Sound, den die Welt so nur einmal gehört hat.

Bonnie war mehr als 50 Jahre mit ihrem Ehemann Robert Sullivan verheiratet. Sie verstarb in einem Krankenhaus in Portugal, wo sie wegen einer Erkrankung in Behandlung war. Ihre Familie und ihr Team hatten die Nachricht in einem Statement auf ihrer offiziellen Website mit den Worten bekanntgegeben, dass Bonnie "unerwartet" verstorben sei und baten darum, der Familie in dieser schweren Zeit Privatsphäre zu gewähren.

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Imago Bonnie Tyler bei einem Auftritt, 1987

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Getty Images Bonnie Tyler beim Eurovision Song Contest 2013 im Malmö Arena

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Getty Images Robert Sullivan und Bonnie Tyler im Mai 2005