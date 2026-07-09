Vor Trennung: Jack Antonoff schwärmte von Ehe mit Margaret

Nur einen Monat bevor Page Six die Trennung von Jack Antonoff (42) und Margaret Qualley (31) bestätigte, schwärmte der Musikproduzent noch öffentlich von seiner Ehe. In einem Interview in der US-Talkshow "Today" erklärte Jack im Mai gegenüber Moderator Craig Melvin, dass er es liebe, verheiratet zu sein. Das macht den Auftritt im Rückblick zu einem aufgesetzten Moment – denn laut einem Insider soll die Ehe der beiden zu diesem Zeitpunkt bereits kriseln.

In dem Gespräch mit Melvin hatte Jack zunächst einer Frage nach möglichen Hochzeiten, die er in diesem Sommer besuchen werde, offensichtlich ausweichen wollen – die Frage war wohl auf die Hochzeit seiner engen Freundin Taylor Swift (36) mit Footballstar Travis Kelce (36) gemünzt. Stattdessen lenkte er das Gespräch auf Melvins eigene Ehe. Als Melvin nachhakte, wich Jack erneut aus und sagte lachend: "Ich liebe es, verheiratet zu sein, Mann. Ich freue mich, dass du das Verheiratetsein auch liebst!" Zur Hochzeit von Taylor und Travis erschien Jack dann tatsächlich – allerdings mit seiner Schwester Rachel. Laut Page Six sollen Kommunikationsprobleme die Beziehung belastet haben. "Jack konnte sehr genaue Vorstellungen davon haben, wie er Dinge erledigt haben wollte", berichtete ein Insider. "Margaret hatte nicht immer das Gefühl, dass ihre Perspektive gehört wurde oder das gleiche Gewicht hatte."

Trotz der Trennung wurde Jack noch mit seinem Ehering gesichtet, als er in New York City mit seiner Schwester Rachel einen Spaziergang machte. Margaret hatte zuvor bereits für Aufmerksamkeit gesorgt, als sie ihre Hochzeitsfotos von ihrem Instagram-Profil löschte. Sie und Jack hatten im August 2023 in einer kleinen Zeremonie in New Jersey geheiratet. Die Feier war trotz des intimen Rahmens prominent besetzt: Neben Taylor waren auch Zoë Kravitz (37), Channing Tatum (46) und Lana Del Rey (41) unter den Gästen – sowie Margarets Mutter, die Schauspielerin Andie MacDowell (68).

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Getty Images Jack Antonoff and Margaret Qualley, 2025

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Getty Images Jack Antonoff bei den Grammy-Awards 2019