75. Geburtstag: Bonnie Tyler liegt noch immer im Krankenhaus

Bonnie Tyler (75) feiert ihren 75. Geburtstag nicht auf der Bühne, sondern im Klinikbett: Die walisische Rocklegende liegt nach wie vor im Krankenhaus von Faro in Portugal. Ihr Gesundheitszustand hat ihr in den vergangenen Wochen alles abverlangt – ein Darmdurchbruch, ein Herzstillstand, ein künstliches Koma und insgesamt drei Operationen in kurzer Zeit haben die Sängerin laut der portugiesischen Zeitung Correio da Manhã schwer gezeichnet.

Während die Musikerin fernab jeder Bühne um ihre Gesundheit kämpft, weicht ihr Ehemann Robert Sullivan in Portugal nicht von ihrer Seite und verbringt den besonderen Tag an ihrem Krankenbett, wie Bild berichtet. Der 76-Jährige wurde am Morgen in der Nähe ihrer Villa beim Einkaufen gesehen, wie er in einem Kiosk eine Geburtstagskarte mit Blumenmotiv für seine Frau besorgte und sich anschließend auf den Weg in die Klinik machte. Über den Gesundheitszustand von Bonnie ist aktuell nur wenig bekannt. Auf ihrer offiziellen Website heißt es jedoch, ihr Zustand sei stabil.

Bonnie wurde mit ihrer unverwechselbaren rauen Stimme weltberühmt. Ihren Durchbruch feierte sie in den frühen 1980er Jahren, als ihr Song "Total Eclipse of the Heart" in den Charts rund um den Globus an die Spitze kletterte. Zuvor hatte ein Eingriff an ihren Stimmbändern ihre Stimme dauerhaft verändert – und damit ihren ganz eigenen, unverwechselbaren Sound geprägt. Dass Bonnie Tyler schon bald wieder auf der Bühne stehen kann, gilt derzeit als eher unwahrscheinlich.

Anzeige Anzeige

Imago Bonnie Tyler bei einem Konzert in Madrid, Las Noches del Hipódromo, 30. Juli 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Sullivan und Bonnie Tyler im Mai 2005

Anzeige Anzeige

Imago Bonnie Tyler bei einem Auftritt, 1987