Damit versetzte Bonnie Tyler Rock-Ikone Meat Loaf in Rage

Bonnie Tyler (75) ist tot. Die walisische Sängerin starb überraschend in der Nacht zum Donnerstag in einem Krankenhaus in Portugal. Auf ihrer offiziellen Website veröffentlichte ihr Team ein Statement: "Bonnies Familie und ihr Team sind am Boden zerstört, Bonnies unerwarteten Tod letzte Nacht in einem Krankenhaus in Portugal bekannt zu geben, als Folge der Erkrankung, wegen der sie behandelt wurde." Weiter heißt es: "Wir werden in Kürze eine weitere Stellungnahme abgeben, bitten aber zunächst um Privatsphäre, um mit dieser Tragödie umzugehen." Bereits im Mai war die Sängerin nach einem Notfalleingriff am Darm in Portugal in ein künstliches Koma versetzt worden. Im Juni hieß es, sie sei wieder aufgewacht, befinde sich aber noch in einem sehr schlechten Zustand auf der Intensivstation.

In einem Interview aus dem Jahr 2023, das ihr Team nun wieder in den Fokus rückt, sprach Bonnie über ihre besondere Verbindung zu Rock-Legende Meat Loaf (†74), der im Januar 2022 im Alter von 74 Jahren gestorben war. Im Gespräch mit Express.co.uk erinnerte sie sich mit einem Lachen daran, dass Meat Loaf immer wieder betont habe, "Total Eclipse of the Heart" hätte eigentlich ihm gehören sollen. "Meat Loaf war ein bisschen sauer darüber. Er pflegte zu sagen: 'Bonnie, dieser Song hätte für mich sein sollen!'", erzählte sie. Ihre Antwort darauf sei stets gewesen: "Er hat ihn dir nicht gegeben, er hat ihn mir gegeben – also Pech gehabt." Sie betonte aber auch: "Es war immer freundschaftlicher Spaß."

Hintergrund des Streits war, dass Songwriter Jim Steinman den Song ursprünglich für Meat Loaf im Sinn hatte. Als dieser jedoch in den 1980er-Jahren seine Stimme verlor und es zudem zu einem Zerwürfnis zwischen ihm und Jim kam, landete der Welthit schließlich bei Bonnie. In einem Interview mit dem australischen Radiosender 2GB Sydney schilderte die Sängerin: "Jim Steinman fing an, diesen Song für ein Musical zu schreiben, und dann machte er nichts mehr damit." Trotz aller Neckereien blieben Bonnie und Meat Loaf einander herzlich verbunden. Als er starb, widmete sie ihm bewegende Worte gegenüber dem Magazin People: "Es war sein Album 'Bat Out Of Hell', das mich dazu inspirierte, mit dem unvergesslichen Jim Steinman zusammenzuarbeiten. Er war, wie man sich vorstellen kann, eine Persönlichkeit, die größer als das Leben selbst war. Ich werde ihn vermissen."

Anzeige Anzeige

Brent Perniac/AdMedia/SIPA Meat Loaf, Sänger

Anzeige Anzeige

Imago Bonnie Tyler beim Jazz & Joy Festival in Worms

Anzeige Anzeige

Getty Images Meat Loaf im März 2021 in Nashville