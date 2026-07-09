Hollywoods Everybody's Darling Tom Hanks wird 70 Jahre alt

Tom Hanks (70) feiert am Donnerstag, 9. Juli, seinen 70. Geburtstag. Kaum ein anderer Schauspieler hat Hollywood in den vergangenen fünf Jahrzehnten so geprägt wie er. Zwei Oscars, sieben Emmys und eine schier endlose Liste unvergesslicher Rollen sprechen für sich, wie People zusammenfasst. Von seinen Anfängen in der Fernsehserie "Bosom Buddies" über seine erste Oscar-Nominierung für "Big" bis hin zu zwei aufeinanderfolgenden Auszeichnungen als bester Hauptdarsteller für "Philadelphia" und "Forrest Gump" – Tom, den sein Vater ans Kino herangeführt hat, hat sich als einer der verlässlichsten Publikumsmagneten des Kinos etabliert. Und auch 2026 ist er noch voll dabei: Als Stimme des Cowboy-Spielzeugs Woody kehrt er in "Toy Story 5" zurück.

Das Spektrum seiner Karriere ist beeindruckend. Neben den großen Dramen wie "Saving Private Ryan" und "Cast Away" bewies er in Filmen wie "Sleepless in Seattle" und "A League of Their Own" sein Talent für leichtere Töne. Regisseur Steven Spielberg (79) setzte ihn gleich mehrfach ein – neben "Saving Private Ryan" auch in "Catch Me If You Can", wo er einem von Leonardo DiCaprio (51) gespielten Hochstapler auf der Spur war. Mit Meryl Streep (77) teilte er sich in "The Post" die Leinwand. Und für seine Verkörperung des TV-Moderators Fred Rogers in "A Beautiful Day in the Neighborhood" war er erneut für einen Oscar nominiert. Zuletzt tauchte er in die Welt von Wes Anderson ein: In "Asteroid City" spielte er an der Seite von Scarlett Johansson (41) und Bryan Cranston (70), mit dem er auch im Spionagethriller "The Phoenician Scheme" wieder gemeinsam vor der Kamera stand.

Privat ist Tom, der vielen auch für seine Darstellung in "Scott & Huutsch" (1989) in Erinnerung geblieben ist, seit 1988 mit der Schauspielerin Rita Wilson (69) verheiratet und Vater von vier Kindern. Dass er sein Handwerk trotz aller Erfolge noch immer sehr ernst nimmt, zeigte sich jüngst, als er in einem Podcast offen darüber sprach, welche Szene aus "Cast Away" er bis heute nicht ansehen kann: die emotionale Rückkehr seines Charakters Chuck zu seiner Freundin nach vier Jahren auf einer einsamen Insel. Der breiten Öffentlichkeit ist Tom als ein Mann, der nach Jahrzehnten im Rampenlicht noch immer von seiner eigenen Arbeit bewegt wird, bekannt.

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Getty Images Tom Hanks 1993 bei der 66. Oscar-Verleihung

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Vivien Killilea/Getty Images for Palm Springs International Film Festival Steven Spielberg, Meryl Streep und Tom Hanks

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Imago Tom Hanks mit seinem Filmhund in "Scott & Huutsch", 1989