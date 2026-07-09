Viel Drama: Für dieses "Prominent getrennt"-Duo ist Schluss

Bei Prominent getrennt rückt das Finale immer näher – und damit steigt auch der Druck in der Villa der Verflossenen. Vor dem Endspurt steht die nächste Nominierung an, bei der erneut ein Ex-Paar die Show verlassen muss. Doch die Stimmung ist angespannt: Vor allem Jessica Hnatyk (25) gerät mit den anderen Frauen aneinander. Als sie als Erste ihre Stimme vergibt, bezeichnet sie Samira Cilingir (29), Vanessa Brahimi und Vanessa Nwattu (26) als "Furien". Vanessa N. kontert prompt und nennt Jessica "die unsympathischste" Bewohnerin der Villa. Am Ende geben Jessica und ihr Ex Germain Wolf (25) ihre Stimme Samira und Yasin Cilingir (35).

Auch die übrigen Ex-Paare verteilen ihre Stimmen – und dabei fliegen weiter die Fetzen. Yasin und Samira nominieren Jessica und Germain, während Bianca Eigenfeld (25) und Joshi Josh ihre Stimme an Yasin und Samira vergeben. Nessi entscheidet sich ebenfalls für Jessica und Germain und nutzt ihre Rede für eine deutliche Abrechnung: Sie bezeichnet Jessica als "Pick-Me-Girl", wirft ihr vor, zu verwöhnt zu sein, und spottet darüber, dass sie nicht einmal Nudeln kochen könne. Auch Tessa Bergmeier (36) und Jakob Morgenstern wählen Jessica und Germain. Vanessa N. schließt sich ihnen an und findet besonders harte Worte: "Das Einzige, was dich so grottig hässlich macht, ist das, was von innen heraus strahlt, nämlich gar nichts, außer deine pure Arroganz."

Am Ende steht das Ergebnis fest: Jessica und Germain haben die meisten Stimmen erhalten und müssen die Villa der Verflossenen bereits am nächsten Tag verlassen. Auch wenn die beiden enttäuscht sind, schon drei Tage nach ihrem Einzug die Koffer packen zu müssen, scheinen sie erleichtert, mit den übrigen Kandidaten nichts mehr zu tun haben zu müssen. Jessica findet für die Aussagen der anderen Frauen deutliche Worte: "Räudig, unter aller Sau, total unter der Gürtellinie, einfach respektlos." Auch Germain zeigt sich fassungslos: "Ekelhaftes Verhalten, kindisch, unreflektiert, boah – Gott sei Dank, nie wieder." Jessica zieht schließlich ein bitteres Fazit: "Alle Mädels sind auf mich gegangen. Ich war die Doofe, ich war die Arrogante, ich mache keinen Abwasch."

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RTL "Prominent getrennt"-Paare 2026

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RTL / Africa Vumazonke Germain Wolf und Jessica Hnatyk, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL Jessica Hnatyk bei "Prominent getrennt"

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