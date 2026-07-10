"Wunderschön": Heidi Klum spricht über Ex-Mann Seal

Heidi Klum (53) spricht ungewohnt offen über ihren Ex-Mann Seal (63) – und findet dabei sehr klare Worte zu seinem Aussehen. Im Gespräch mit Us Weekly erinnert sich das Model daran, wie während ihrer Ehe immer wieder Kommentare zu den sichtbaren Narben in Seals Gesicht auftauchten. "Als ich mit Seal verheiratet war, sagten die Leute: 'Wie kann er diese schreckliche Haut haben?' Er hat Lupus, und ehrlich gesagt finde ich, dass er wunderschön aussieht". Gleichzeitig spricht sie auch über ihr aktuelles Liebesglück mit Musiker Tom Kaulitz (36), mit dem sie seit 2019 verheiratet ist und dessen jüngeres Alter immer wieder für Schlagzeilen sorgt.

Im Interview erklärt Heidi, dass Seal seit vielen Jahren mit Lupus lebt – einer Autoimmunerkrankung, die bei ihm zu sogenannten discoiden Hautveränderungen geführt hat. Die münzförmigen Narben in seinem Gesicht seien immer wieder Thema gewesen, doch für sie hätten sie nie etwas an seiner Ausstrahlung verändert. Seal selbst hatte in der Vergangenheit bereits erzählt, dass er anfangs unter den Veränderungen seiner Haut gelitten habe, später aber zu der Erkenntnis gekommen sei: "Dieser Körper ist nicht das, was wir sind." Trotz Trennung bleiben Heidi und der Sänger als Elternteam verbunden: Gemeinsam kümmern sie sich weiterhin um Tochter Leni (22) sowie die gemeinsamen Kinder Henry (20), Johan (19) und Lou (16). Seal sagte dazu schon 2021 gegenüber Us Weekly, ein Patchworkmodell könne nur funktionieren, wenn beide als Team auftreten.

Heute ist Heidi mit Tom Kaulitz glücklich verheiratet, mit dem sie eine viel diskutierte Altersdifferenz von 16 Jahren trennt. In Interviews mit People und Glamour Germany betont die Moderatorin immer wieder, dass sie die öffentliche Kritik daran kaum an sich heranlässt. Wenn sich zu Hause die Tür schließe, zähle für sie vor allem das, was in ihrer eigenen kleinen Welt passiere. Die frühere GNTM-Chefin sagt: "In 20 Jahren werde ich 70 sein. Normalerweise plane ich für die Zukunft – aber mit meinem Mann lebe ich im Hier und Jetzt." Der Musiker ist regelmäßig an ihrer Seite, ob auf dem roten Teppich oder im Alltag mit den Kindern, während Heidi und Seal ihr Patchworkleben weiterhin als eingespieltes Elternteam organisieren.

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ActionPress Seal und Heidi Klum

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Getty Images Seal und Heidi Klum im Jahr 2005

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Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2025