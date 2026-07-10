Neu-Single Lisa Müller macht großen beruflichen Schritt

Lisa Müller (36) hat allen Grund zum Strahlen: Die Dressurreiterin hat einen wichtigen beruflichen Meilenstein erreicht und wurde gemeinsam mit ihrem Pferd D'avie in den deutschen Perspektivkader berufen. Auf Instagram teilte sie die freudige Neuigkeit mit ihren Fans und ließ dabei keinen Zweifel daran, wie viel ihr diese Nominierung bedeutet. "Wir sind im Bundeskader!", schrieb sie überwältigt. "Nach unseren konstanten Leistungen der letzten Monate wurden D'avie und ich in den deutschen Perspektivkader berufen." Für die Sportlerin, die sich erst im Juni von Fußballstar Thomas Müller (36) nach 17 Jahren Ehe getrennt hatte, ist die Berufung in den Kader ein klares Zeichen: Sie setzt voll auf ihren Sport.

In ihrem Instagram-Post ließ Lisa die Gefühle freien Lauf und richtete besonders emotionale Worte an ihren vierbeinigen Partner: "Bin D'avie so unendlich dankbar, was er all die Jahre für mich leistet und mit mir durchs Feuer geht. Du bist mein Schatz!" Doch nicht nur dem Pferd galt ihre Dankbarkeit – auch ihre Trainer und das gesamte Team erwähnte sie ausdrücklich. Mit zahlreichen Herz-Emojis und dem Hashtag "makeyourdreamscometrue" machte die Reiterin deutlich, wie sehr sie diesen Moment genießt.

Dass Lisa sich ganz dem Reitsport verschrieben hat, kommt nicht von ungefähr. Bereits kurz nach Bekanntwerden der Trennung betonte sie gegenüber RTL, dass ihr Sport und ihr Unternehmen weiterhin an erster Stelle stehen. Und tatsächlich blickt die Dressurreiterin auf eine beeindruckende Erfolgsserie zurück: 2024 und 2025 gewann sie jeweils die bayerischen Meisterschaften, im Mai 2026 sicherte sie sich den Grand-Prix-Sieg in Mannheim. Die Berufung in den Perspektivkader ist der vorerst letzte Schritt auf diesem Weg.

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Imago Lisa Müller beim Grand Prix in Stuttgart, German Masters 2025

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Imago Lisa Müller, Juni 2026

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Imago Thomas und Lisa Müller bei der Shibuya-Crossing-Party im Mandarin Oriental in München, 22.02.2024