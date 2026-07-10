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Travis Kelce
Taylor Swift verloste bei Hochzeitsparty sogar ihr Date-Auto

Taylor Swift verloste bei Hochzeitsparty sogar ihr Date-Auto

- Sandra Janke
Lesezeit: 1 min
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Bei der Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) gab es offenbar nicht nur Musik und gute Stimmung – sondern auch eine spektakuläre Verlosung mit Traumpreisen. Wie Mirror berichtet, wurden die Gäste der Feier eingeladen, an verschiedenen Spielen teilzunehmen, um sich Lose für eine Mega-Lotterie zu erspielen. Zu den Hauptgewinnen zählte demnach ein Chevrolet Chevelle aus dem Jahr 1970 – genau das Automodell, das das Paar angeblich bei seinem ersten Date fuhr.

Neben dem Kultauto soll die Verlosung weitere luxuriöse Preise umfasst haben, darunter Designerhandtaschen und Cartier-Uhren. Wer am Ende die begehrten Gewinne mit nach Hause nehmen durfte, ist bislang nicht bekannt. Angesichts der vielen prominenten Gäste, von denen viele selbst schon Millionäre sind, dürfte das Ganze aber vor allem Spaß gemacht haben – und laut Berichten verließen alle Gäste die Feier gut gelaunt.

Taylor und Travis hatten am 3. Juli im New Yorker Madison Square Garden geheiratet. Rund 1.000 Gäste feierten mit den frisch Vermählten – und auch beim Catering wurde nicht gekleckert: Über 100 Pizzen wurden zur Hochzeitsfeier geliefert, darunter fast das gesamte Sortiment der Pizzeria Mama's TOO!. Eine Lotterie mit persönlichen Gewinnen setzte da noch einen drauf.

Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026
Getty Images
Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026
Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens
Imago
Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens
Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026
Getty Images
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