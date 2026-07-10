So viel Unterhalt zahlt Charlie Sheen an Brooke Mueller

Charlie Sheen (60) und seine Ex-Frau Brooke Mueller (48) haben ihren langen Unterhaltsstreit offenbar beigelegt. Wie TMZ unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, haben sich der Schauspieler und die Mutter seiner Zwillingssöhne auf eine Zahlung von 437.000 Euro geeinigt. Damit ist es deutlich weniger als die rund 13,1 Millionen Euro, die Brooke ursprünglich gefordert hatte. Die erste Hälfte – also 218.600 Euro – soll noch bis 10. Juli fließen, die restlichen 218.600 Euro sind laut Gericht bis zum 1. September fällig.

Die vereinbarte Summe deckt ausstehende Unterhaltszahlungen sowie aufgelaufene Zinsen ab März 2011 bis Juli 2026 ab. Außerdem legt die Einigung fest, dass ab Juli 2026 jeder Elternteil die Kosten für die Kinder selbst trägt – und zwar jeweils nur für den Zeitraum, in dem die Kinder bei ihm oder ihr sind. Im Dezember 2025 hatte Brooke laut TMZ Klage eingereicht und dabei knapp 7,8 Millionen Euro an ausstehendem Unterhalt sowie rund 5,6 Millionen Euro an Zinsen gefordert. Sie argumentierte, Charlie habe ab Juli 2011 nur noch Teilzahlungen geleistet oder Zahlungen ganz eingestellt, obwohl er ab April 2010 monatlich 48.100 Euro hätte zahlen sollen. Ein Sprecher Charlies hatte TMZ damals entgegnet: "Brooke war in den vergangenen 15 Jahren immer wieder in der Reha, während Charlie 100 Prozent des Sorgerechts für die Kinder hatte, weshalb sie keinen Anspruch auf Kindesunterhalt hat."

Charlie und Brooke waren von 2008 bis 2011 verheiratet und haben gemeinsam die heute 16-jährigen Zwillingssöhne Max und Bob. Das Thema Finanzen ist für den Schauspieler offenbar ein heikles: Erst vor Kurzem reagierte Charlie bei einem Interview mit dem Hollywood Reporter auf entsprechende Fragen ungewöhnlich gereizt und blockte die Nachfragen zu seiner finanziellen Situation kurzerhand ab.

Anzeige Anzeige

Kevin Winter / Getty Images Brooke Mueller und Charlie Sheen 2007 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooke Mueller, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

Anzeige