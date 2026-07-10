Cast von "Die Odyssee" erobert Jimmy Fallons "Tonight Show"

Christopher Nolans (55) mit Spannung erwartetes Epos "Die Odyssee" wird in der Woche vor dem offiziellen Kinostart kurzerhand zur Chefsache bei der "Tonight Show": Vier Abende hintereinander begrüßt Moderator Jimmy Fallon (51) ab dem 13. Juli Stars des Films auf seiner Couch. Den Auftakt macht am Montag Tom Holland (30), der im Film die Rolle des Telemachos verkörpert. Am Dienstag folgt Matt Damon (55) als Odysseus-Darsteller, am Mittwoch ist Zendaya (29) zu Gast, die die Göttin Athene spielt. Den Abschluss der Odyssee-Woche macht am Donnerstag Oscarpreisträgerin Lupita Nyong'o (43), die gleich in zwei Rollen zu sehen sein wird – als Helena und als Klytämnestra.

Damit ist das Thema für Jimmy noch lange nicht vom Tisch, wie Deadline berichtet. In der darauffolgenden Woche geht die Promo-Offensive weiter: Am Dienstag, dem 21. Juli, stattet Rapper und Produzent Travis Scott (35) der Show einen Besuch ab. Er übernimmt im Film die Rolle des Barden Demodokos. Am Mittwoch ist John Leguizamo dran, der die Figur des Eumaios spielt. Zum großen Finale erscheint am Donnerstag schließlich Regisseur Christopher Nolan persönlich in der Sendung. Kinostart ist der 16. Juli.

Die "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" läuft auf NBC und ist eine der bekanntesten Late-Night-Sendungen der USA. Jimmy moderiert die Show seit 2014 und ist selbst auch als Comedian und Schauspieler bekannt. Er hat sich mit dem Format längst als Liebling der Hollywood-Stars etabliert und ist dafür bekannt, seine Gäste mit lustigen Spielen, musikalischen Einlagen und spontanen Aktionen ins Rampenlicht zu rücken. Der 51-Jährige ist außerdem Vater von zwei Töchtern und gilt als einer der gefragtesten Gastgeber Hollywoods, wenn es darum geht, große Kinoproduktionen einem breiten Publikum vorzustellen.

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Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Moderator Jimmy Fallon, Met Gala 2025

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Imago Matt Damon in einer Szene aus Christopher Nolans "The Odyssey" (2026)