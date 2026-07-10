Ralph Siegel reagiert im Koma auf seine Lieblingsmusik

Ralph Siegel (80) liegt nach einer schweren Lungenentzündung weiterhin im künstlichen Koma auf der Intensivstation einer Münchner Klinik – doch es gibt erste ermutigende Zeichen. Ehefrau Laura berichtet gegenüber Bild, dass der Komponist auf Reize aus seiner Umgebung reagiert: "Er ist noch im künstlichen Koma, reagiert aber, wenn wir ihm seine Lieblingsmusik vorspielen oder ich ihm einen Kuss gebe", erzählt sie. Zuversichtlich fügt sie hinzu: "Wir hoffen alle wirklich sehr, dass Ralph es auch dieses Mal wieder schafft." Besonders stark soll er auf den Song "Stay Humble" ansprechen – eine Neuauflage des Dschinghis-Khan-Hits "Moskau" von 1979, der derzeit den norwegischen Fußballstar Erling Haaland (25) bei der Fußball-WM begleitet. Ralph gilt als großer Fan des Stürmers.

Am Krankenbett laufen neben "Stay Humble" auch seine größten Erfolge, darunter "Ein bisschen Frieden" aus dem Jahr 1982. Bald könnte Ralph die Musik wieder mit eigenen Augen erleben: Laut Laura wollen die Ärzte schon in zwei Tagen damit beginnen, die Beruhigungs- und Schlafmittel schrittweise zu reduzieren, um den Aufwachprozess einzuleiten. Auch Tochter Giulia hat ihren Vater bereits im Krankenhaus besucht und auf Instagram mitgeteilt: "Er befindet sich aktuell im künstlichen Koma, kann jedoch bereits selbstständig atmen. Wir blicken mit Zuversicht auf die kommenden Tage."

Die Familie hält in dieser schwierigen Zeit eng zusammen und ist täglich an Ralphs Seite. Die Lungenentzündung hatte den Komponisten während eines Aufenthalts in seinem Haus in Spanien ereilt, woraufhin er gemeinsam mit seiner Frau die Reise abbrach und in eine Münchner Klinik gebracht wurde. Für Ralph ist es nicht das erste Mal, dass er einen schweren gesundheitlichen Kampf durchstehen muss: Er leidet an der Nervenerkrankung Polyneuropathie und hat bereits viermal – zuletzt 2023 und 2024 – eine Krebserkrankung an der Prostata überwunden. Tochter Alana ist dennoch überzeugt: "Mein Papa ist ein Kämpfer. Ich weiß, dass er das schafft, denn ich kenne niemanden, der so stark ist wie er."

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Getty Images Ralph Siegel im Oktober 2022

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Getty Images Laura und Ralph Siegel

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